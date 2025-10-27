РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:58, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Освободили по ошибке: в Лондоне поймали насильника 14-летней девочки

    Гражданин Эфиопии, ошибочно освобожденный из тюрьмы «Челмсфорд», был арестован лондонской полицией, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Полиция Лондон
    Фото: BBC

    Как отмечается, эфиопец Хадуш Кебату прибыл в Великобританию в поисках убежища на лодке в июне, затем был осужден в сентябре на 12 месяцев тюрьмы за два случая сексуального насилия, в том числе в отношении 14-летней девочки. После приговора планировалось перевести его в центр для мигрантов, однако в пятницу он был ошибочно освобожден.

    Министр юстиции страны Дэвид Лэмми поручил провести расследование инцидента, а министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что Кебату будет депортирован в ближайшее время.

    Этот случай не первый в своем роде: недавно в «Челмсфорде» освободили осужденного за мошенничество Джунеада Ахмеда, после того как тюрьма получила поддельное письмо от Королевского суда, якобы разрешающее его освобождение.

    Ранее сообщалось, что инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил возмущение по поводу ошибочного освобождения Хадуша Кебату из тюрьмы Челмсфорд. Он подчеркнул, что происшествие абсолютно неприемлемо и что проводится расследование. 

    Всего, по данным Sky News, с марта 2024 по март 2025 года в Великобритании по ошибке выпустили 262 осужденных. Это на 128% больше, чем в предыдущем году (115 случаев). Из них 233 человека освободили из тюрем, а еще 29 — из залов суда.

    Теги:
    Полиция Тюрьма Изнасилование Великобритания
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают