Освободили по ошибке: в Лондоне поймали насильника 14-летней девочки

Как отмечается, эфиопец Хадуш Кебату прибыл в Великобританию в поисках убежища на лодке в июне, затем был осужден в сентябре на 12 месяцев тюрьмы за два случая сексуального насилия, в том числе в отношении 14-летней девочки. После приговора планировалось перевести его в центр для мигрантов, однако в пятницу он был ошибочно освобожден.

Министр юстиции страны Дэвид Лэмми поручил провести расследование инцидента, а министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что Кебату будет депортирован в ближайшее время.

Этот случай не первый в своем роде: недавно в «Челмсфорде» освободили осужденного за мошенничество Джунеада Ахмеда, после того как тюрьма получила поддельное письмо от Королевского суда, якобы разрешающее его освобождение.

Ранее сообщалось, что инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил возмущение по поводу ошибочного освобождения Хадуша Кебату из тюрьмы Челмсфорд. Он подчеркнул, что происшествие абсолютно неприемлемо и что проводится расследование.

Всего, по данным Sky News, с марта 2024 по март 2025 года в Великобритании по ошибке выпустили 262 осужденных. Это на 128% больше, чем в предыдущем году (115 случаев). Из них 233 человека освободили из тюрем, а еще 29 — из залов суда.