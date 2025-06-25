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    10:25, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Осужденные по делу Шерзата Болата подали аппеляцию

    Адвокат потерпевшей стороны Мейрман Шекеев сообщил, что семеро осужденных по делу Шерзата Болата подали апелляционные жалобы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шерзат соты
    Фото: Видеодан скрин

    На своей странице в Instagram правозащитник уточнил, что приговор суда первой инстанции вступил в законную силу 21 июня. С этого момента у осужденных было 15 дней на обжалование решения. По словам Шекеева, на сегодняшний день апелляции подали все осужденные и их адвокаты, за исключением Шынгыса Белгожаева и несовершеннолетнего Думана Ыскака.

    Ранее в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу огласили приговор девяти подсудимым по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата. 

    Позже судья объяснил приговор.

    Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения. 

    Подробности происшествия здесь

    Теги:
    Талгар Закон и право Область Жетысу Дело Шерзата Болата Суды
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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