Осужденные по делу Шерзата Болата подали аппеляцию

На своей странице в Instagram правозащитник уточнил, что приговор суда первой инстанции вступил в законную силу 21 июня. С этого момента у осужденных было 15 дней на обжалование решения. По словам Шекеева, на сегодняшний день апелляции подали все осужденные и их адвокаты, за исключением Шынгыса Белгожаева и несовершеннолетнего Думана Ыскака.

Ранее в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу огласили приговор девяти подсудимым по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата.

Позже судья объяснил приговор.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Подробности происшествия здесь.