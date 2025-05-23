Останусь сосредоточенным: Марат Карабаев высказался о выговоре Президента

— Политический госслужащий не вправе обсуждать решения Главы государства. Что касается нашего министерства и его сотрудников, все вместе будем работать над тем, чтобы своевременно и качественно исполнить те поручения президента, которые поставлены перед нами. Я, как первый руководитель этого государственного органа, буду прилагать все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие, — сказал Марат Карабаев в кулуарах Сената.

Он также отметил, что по итогам четырех месяцев рост транспортной отрасли составляет 22%. В прошлом году рост был 8,5%.

— Что касается каждой отрасли, мы говорили, что за последние два года в автотранспорте транзит вырос в два раза. При этом транзит с КНР вырос в три раза, составил 3,6 млн тонн. В прошлом году вы знаете, были завершены большие, крупные инфраструктурные проекты — это и Астана — Алматы, и Талыдкорган — Усть-Каменогорск, и Актау — Актобе — Кандагаш. В авиации также все показатели положительные. При этом основные три больших аэропорта были введены в эксплуатацию. Поэтому по каждой отрасли есть положительные сдвиги, — заявил министр.

Уходить в отставку Марат Карабаев не собирается.

— Я в своей работе буду ориентироваться. Останусь. Сосредоточен для того, чтобы качественно и в свое время выполнить все поручения президента, — резюмировал он.

14 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности по вопросам развития транспортно-логистической отрасли. По итогам заседания за упущения в работе президент объявил выговор министру Марату Карабаеву.

Позже в Министерстве транспорта РК объявили о начале проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.