Минтранспорта проведет анализ коррупционных рисков после выговора Президента

— Министерство транспорта РК оповещает общественность о начале проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Департамента цифровизации и государственных услуг Министерства транспорта Республики Казахстан с 20 мая 2025 года, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что проверка проводится в плановом порядке, в соответствии с утвержденным графиком, как и во всех других государственных органах. Минтранспорта обязано уведомлять общественность о начале таких мероприятий.

Напомним, ранее за системные проблемы в транспортной сфере Президент объявил выговор министру транспорта Марату Карабаеву.

Глава государства отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов. Президент потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли.