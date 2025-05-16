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    14:12, 16 Май 2025 | GMT +5

    Минтранспорта проведет анализ коррупционных рисков после выговора Президента

    В Министерстве транспорта РК объявили о начале проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Марат Карабаев
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Министерство транспорта РК оповещает общественность о начале проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Департамента цифровизации и государственных услуг Министерства транспорта Республики Казахстан с 20 мая 2025 года, — говорится в сообщении.

    В пресс-службе ведомства уточнили, что проверка проводится в плановом порядке, в соответствии с утвержденным графиком, как и во всех других государственных органах. Минтранспорта обязано уведомлять общественность о начале таких мероприятий.

    Напомним, ранее за системные проблемы в транспортной сфере Президент объявил выговор министру транспорта Марату Карабаеву.

    Глава государства отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов. Президент потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли.

    Теги:
    Коррупция Минтранспорта РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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