РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:11, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    «Ордабасы» сменит статус: аким Шымкента подтвердил подготовку к приватизации клуба

    Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК подробно остановился на планах по передаче футбольного клуба «Ордабасы» в частный сектор, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ҚПЛ: «Тобыл» бүгін өз алаңында «Ордабасыны» қабылдайды
    Фото: ФК «Ордабасы»

    По его словам, приватизация спортивных организаций — это общенациональный тренд, и в нескольких регионах такие процессы уже успешно реализованы. В отношении шымкентского клуба работа также ведется, на текущий момент обсуждение проходит сразу с несколькими потенциальными инвесторами.

    Аким подчеркнул, что городские власти заинтересованы в скорейшем урегулировании вопроса, поскольку частное управление позволит повысить эффективность деятельности клуба и привлечь дополнительные ресурсы.

    — Этот процесс не затянется. Мы предпринимаем все меры, чтобы завершить переговоры в кратчайшие сроки. Пока что преждевременно озвучивать названия компаний, с которыми ведутся консультации. Как только будут достигнуты конкретные договоренности, мы оперативно проинформируем общественность, — сказал Габит Сыздыкбеков.

    На данный момент в Казахстане пять из 14 казахстанских футбольных клубов перешли в частные руки.

    Ранее мы сообщали о том, что футбольный клуб «Кызылжар» из Петропавловска стал одним из первых в Казахстане, который перейдет на частное финансирование в рамках программы по приватизации профессиональных футбольных клубов.

    Кроме того, была представлена точная информация о новом владельце футбольного клуба «Актобе». Клубом будет владеть актюбинский болельщик и предприниматель. Документы будут полностью оформлены в течение нескольких месяцев.

    Также футбольный клуб «Кайсар» Кызылординской области с 30 октября официально передан в частное управление.

    Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» был приобретен компанией, входящей в крупную бизнес-группу казахстанского предпринимателя.

    Теги:
    Спорт Футбол Габит Сыздыкбеков ФК "Ордабасы" Бизнес Шымкент Акимат
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают