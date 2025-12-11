«Ордабасы» сменит статус: аким Шымкента подтвердил подготовку к приватизации клуба

По его словам, приватизация спортивных организаций — это общенациональный тренд, и в нескольких регионах такие процессы уже успешно реализованы. В отношении шымкентского клуба работа также ведется, на текущий момент обсуждение проходит сразу с несколькими потенциальными инвесторами.

Аким подчеркнул, что городские власти заинтересованы в скорейшем урегулировании вопроса, поскольку частное управление позволит повысить эффективность деятельности клуба и привлечь дополнительные ресурсы.

— Этот процесс не затянется. Мы предпринимаем все меры, чтобы завершить переговоры в кратчайшие сроки. Пока что преждевременно озвучивать названия компаний, с которыми ведутся консультации. Как только будут достигнуты конкретные договоренности, мы оперативно проинформируем общественность, — сказал Габит Сыздыкбеков.

На данный момент в Казахстане пять из 14 казахстанских футбольных клубов перешли в частные руки.

Ранее мы сообщали о том, что футбольный клуб «Кызылжар» из Петропавловска стал одним из первых в Казахстане, который перейдет на частное финансирование в рамках программы по приватизации профессиональных футбольных клубов.

Кроме того, была представлена точная информация о новом владельце футбольного клуба «Актобе». Клубом будет владеть актюбинский болельщик и предприниматель. Документы будут полностью оформлены в течение нескольких месяцев.

Также футбольный клуб «Кайсар» Кызылординской области с 30 октября официально передан в частное управление.

Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» был приобретен компанией, входящей в крупную бизнес-группу казахстанского предпринимателя.