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    14:04, 21 Май 2025 | GMT +5

    Опубликовано совместное фото участников неформального саммита ОТГ

    Пресс-служба Акорды опубликовала фотографию участников неформального саммита Организации тюркских государств, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Акорда

    Ранее сообщалось, Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в павильон Vаrkert Bazar в Будапеште для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.

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    Фото: Акорда

    Напомним, Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Венгрии.

    Что будут обсуждать в Венгрии лидеры тюркских стран - читайте здесь.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Организация тюркских государств ОТГ Венгрия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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