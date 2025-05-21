Опубликовано совместное фото участников неформального саммита ОТГ

Ранее сообщалось, Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в павильон Vаrkert Bazar в Будапеште для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.

Фото: Акорда

Напомним, Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Венгрии.

Что будут обсуждать в Венгрии лидеры тюркских стран - читайте здесь.