    14:44, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Определились победители чемпионата Казахстана по фигурному катанию

    В Павлодаре завершился чемпионат Казахстана по фигурному катанию, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Определились победители и призеры чемпионата Казахстана по фигурному катанию
    Фото: НОК

    В одиночном разряде места распределились следующим образом:

    Мужчины

    1. Олег Мельников (Шымкент) — 200,78 балла.

    2. Диас Жиренбаев (Астана) — 195,84 балла.

    3. Никита Кривошеев (Алматы) — 191,47 балла.

    Женщины

    1. Амира Ирматова (Алматы) — 145,15 балла.

    2. Зере Сарбалина (Астана) — 133,97 балла.

    3. Нурия Сулеймен (Астана) — 130,44 балла.

    В танцах на льду выступили только Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев.

    Ранее на международном турнире серии Challenger Golden Spin of Zagreb в Хорватии казахстанская фигуристка Софья Самоделкина завоевала бронзовую медаль.

    Теги:
    Спорт Чемпионат Казахстана спортсмены Казахстана Фигурное катание
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
