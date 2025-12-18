14:44, 18 Декабрь 2025 | GMT +5
Определились победители чемпионата Казахстана по фигурному катанию
В Павлодаре завершился чемпионат Казахстана по фигурному катанию, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
В одиночном разряде места распределились следующим образом:
Мужчины
1. Олег Мельников (Шымкент) — 200,78 балла.
2. Диас Жиренбаев (Астана) — 195,84 балла.
3. Никита Кривошеев (Алматы) — 191,47 балла.
Женщины
1. Амира Ирматова (Алматы) — 145,15 балла.
2. Зере Сарбалина (Астана) — 133,97 балла.
3. Нурия Сулеймен (Астана) — 130,44 балла.
В танцах на льду выступили только Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев.
Ранее на международном турнире серии Challenger Golden Spin of Zagreb в Хорватии казахстанская фигуристка Софья Самоделкина завоевала бронзовую медаль.