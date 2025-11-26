РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:46, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Оплата через единый QR не потребует замены терминалов в Казахстане

    В Казахстане внедрение межбанковского QR не потребует от предпринимателей замены POS-терминалов, передает агентство Kazinform.

    р
    Фото: pixabay

    — POS-терминалы — с ними ничего делать не надо. Торговцы продолжают работать на существующих устройствах, а банки обновляют программное обеспечение удаленно. Никому ничего за это платить не нужно. То есть текущая инфраструктура банков и торговцев не меняется, — ответил на вопрос журналистов на брифинге РСК директор департамента развития платежных систем Национальной платежной корпорации Райымбек Шаймерденов.

    Он добавил, что сервис позволяет оплачивать товары и услуги через мобильное приложение любого банка. Бизнесу больше не нужно устанавливать несколько терминалов, а клиентам — беспокоиться о совместимости оборудования. Система поддерживает динамический и статический QR-коды, использует ссылочный формат и антифрод-защиту, что исключает подмену реквизитов.

    Фото: РСК Алматы

    Межбанковский QR был официально запущен 13 ноября.  К сервису подключены шесть банков: Банк ЦентрКредит, Freedom Bank, Хоум Кредит Банк, RBK и Altyn Bank. Халык Банк проходит пилотирование, масштабирование ожидается до конца 2025 года.

    Напомним, в 2024 году Национальный банк РК в пилотном режиме запустил сервис межбанковских QR-платежей как часть ключевых проектов НЦФИ. 

    Также Казахстан начал работу над тем, чтобы граждане страны могли оплачивать покупки за рубежом через единый QR-код в своих банковских приложениях. 

    Теги:
    Технологии Финансы Банки
