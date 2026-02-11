Оператора экологического контроля определили в Алматы

Как сообщили в управлении экологии и окружающей среды, организация со 100% государственным участием будет оказывать содействие уполномоченным органам — департаменту экологии, департаменту санитарно-эпидемиологического контроля и департаменту полиции — в выявлении нарушений экологических норм.

Контроль будет распространяться как на передвижные, так и на стационарные источники выбросов. В частности, речь идет о личном и общественном транспорте, коммерческих и коммунальных службах, а также о стационарных и неорганизованных источниках загрязнения: сжигании отходов на свалках, стихийных возгораниях и использовании пиротехнических средств.

Для выявления нарушений в городе будут задействованы 19 стационарных и 4 передвижных экологических поста. Также могут быть использованы спектрометры для измерения концентраций загрязняющих веществ в выхлопах транспортных средств, беспилотные летательные аппараты для мониторинга стационарных источников выбросов.

В управлении отмечают, что такой комплексный подход позволит повысить эффективность контроля качества воздуха и оперативно реагировать на нарушения экологических требований.

Ранее в Алматы уже фиксировались случаи превышения экологических норм у автотранспортных средств, по которым были приняты меры административного воздействия.

Напомним, 30 декабря 2025 года маслихат Алматы утвердил новые Правила охраны атмосферного воздуха, предусматривающие введение зон с низким уровнем выбросов.