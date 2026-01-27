Свыше 100 нарушений экологического законодательства выявили в Алматы за год

В прошлом году отдел экологического регулирования оказывал пять видов государственных услуг через портал «Е-лицензирование». Всего поступило 210 заявлений, большая часть из которых (174) касалась определения необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду. По ним выдано 24 заключения, часть заявлений была отозвана заявителями, по некоторым вынесены отказы, несколько остаются на рассмотрении.

— В Алматы функционируют 18 объектов первой категории — это крупные предприятия с наибольшим воздействием на окружающую среду. Работа с ними ведется по ключевым направлениям, включая охрану атмосферного воздуха, водных ресурсов, земель и недр, защиту флоры и фауны, управление отходами, внедрение современных экологических технологий и экологическое просвещение, — сообщил руководитель департамента экологии Динмухамед Лесбеков на брифинге региональной службы коммуникаций.

Специалисты департамента в прошлом году провели 125 проверок — как плановых профилактических, так и внеплановых по обращениям граждан и для контроля исполнения ранее выданных предписаний. По итогам выявлено 109 нарушений, выдано 36 предписаний об их устранении.

Также за первые три квартала 2025 года в департамент поступило 549 отчетов производственного экологического контроля от объектов I и II категорий. Совместно с инспекторами государственного экологического контроля проведено 79 проверок и выездов, в том числе по контролю загрязнения атмосферного воздуха, промышленных и передвижных источников, водных объектов, почвы и радиационной обстановки. За год проведено 101 лабораторное обследование, отобрано 332 пробы и выполнено 1 413 лабораторных определений.

Напомним, в конце 2025 года в Алматы приняли правила охраны атмосферного воздуха.