Опасная поездка: таксист под наркотиками задержан в Алматы

Как сообщил начальник управления административной полиции ДП Серик Шумаев, сотрудники спецбатальона около полуночи остановили автомобиль Toyota. Поведение водителя вызвало у патрульных подозрения, после чего он был направлен на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила, что мужчина находился под воздействием наркотических веществ.

Водителя немедленно отстранили от управления и доставили в полицию, где оформили административные материалы и направили их в суд. Установлено, что задержанный являлся частным таксистом и осуществлял перевозку пассажиров, подвергая опасности их жизнь и безопасность.

Ранее в Акмолинской области у таксиста-закладчика изъяли наркотики на сумму около 40 миллионов тенге.

Стоит отметить, что казахстанцы стали в два раза чаще пользоваться услугами такси.