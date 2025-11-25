РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:42, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Опасная поездка: таксист под наркотиками задержан в Алматы

    В Алматы задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения, передает агентство Kazinform.

    Павлодарская полиция проводит массовые проверки среди водителей такси
    Фото: Pexels.com

    Как сообщил начальник управления административной полиции ДП Серик Шумаев, сотрудники спецбатальона около полуночи остановили автомобиль Toyota. Поведение водителя вызвало у патрульных подозрения, после чего он был направлен на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила, что мужчина находился под воздействием наркотических веществ. 

    Водителя немедленно отстранили от управления и доставили в полицию, где оформили административные материалы и направили их в суд. Установлено, что задержанный являлся частным таксистом и осуществлял перевозку пассажиров, подвергая опасности их жизнь и безопасность.

    Ранее в Акмолинской области у таксиста-закладчика изъяли наркотики на сумму около 40 миллионов тенге. 

    Стоит отметить, что казахстанцы стали в два раза чаще пользоваться услугами такси. 

    Теги:
    Наркотики Закон и порядок Полиция Такси Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают