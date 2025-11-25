Опасная поездка: таксист под наркотиками задержан в Алматы
В Алматы задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения, передает агентство Kazinform.
Как сообщил начальник управления административной полиции ДП Серик Шумаев, сотрудники спецбатальона около полуночи остановили автомобиль Toyota. Поведение водителя вызвало у патрульных подозрения, после чего он был направлен на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила, что мужчина находился под воздействием наркотических веществ.
Водителя немедленно отстранили от управления и доставили в полицию, где оформили административные материалы и направили их в суд. Установлено, что задержанный являлся частным таксистом и осуществлял перевозку пассажиров, подвергая опасности их жизнь и безопасность.
Ранее в Акмолинской области у таксиста-закладчика изъяли наркотики на сумму около 40 миллионов тенге.
Стоит отметить, что казахстанцы стали в два раза чаще пользоваться услугами такси.