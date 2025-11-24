Казахстанцы стали в два раза чаще пользоваться услугами такси

За январь–октябрь 2025 года всеми видами транспорта в Казахстане перевезено 1 591,3 млн пассажиров, это на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажирооборот достиг 74,3 млрд пассажиро-километров, увеличившись на 8,3%. Доходы предприятий от перевозок составили 1,2 трлн тенге.

Основная доля пассажиров — 98,1% приходится на сегмент автомобильных и городских перевозок (автобусы, троллейбусы, такси и др.). За 10 месяцев 2025 года перевезено 1 561,5 млн пассажиров — на 12,2% больше, чем годом ранее. Доходы составили 406,3 млрд тенге.

Услугами такси воспользовались за 10 месяцев 137,1 млн пассажиров, в сравнении с прошлым годом рост составил 2,4 раза. Железнодорожный транспорт перевез 16,3 млн пассажиров, что на 6,7% меньше, чем годом ранее, доходы — 120,3 млрд тенге. Воздушный транспорт перевез 13 млн пассажиров, рост — на 6,1%, доходы от авиаперевозок составили 741,8 млрд тенге.

