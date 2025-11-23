Сколько стоит поездка на такси в городах Казахстана

Стоимость услуг такси напрямую зависит от многих факторов: погода, спрос, месторасположение человека. В проливной дождь, как правило, начинает вырастать спрос, отсюда и повышается стоимость. Такая же ситуация и в часы-пик, когда люди едут на работу или с работы.

В рейтинге цен мы учитывали стоимость поездки по тарифу «Эконом» от Яндекс Go. Этот агрегатор можно встретить практически в каждом городе Казахстана. Взяли стартовую стоимость за один километр, опять же, при условии отсутствия различных наценок.

Важно понимать, что накрутка начинается за дополнительные услуги, допустим, перевозка домашних животных, требование наличия детского кресла. Хотя такие услуги можно встретить лишь в некоторых городах.

В сравнении с 2024 годом, стоимость услуг такси выросла в итоге незначительно, а в большинстве городов вовсе осталась на прежнем уровне. Как и годом ранее первое место по самым дешевым поездкам на такси досталось Таразу. Здесь посадка обойдется всего лишь в 220 тенге. Далее каждый последующий километр уже будет стоить не более 60 тенге.

Следом расположились города Экибастуз, Кызылорда и Туркестан, где цены уже от 240 тенге за первый километр в пути. Меж тем, стоимость каждого последующего километра в этих городах разная: не более 65, 60 и 55 тенге соответственно.

В Актобе стоимость на такси также сохранилась на уровне прошлого года — от 270 тенге и 60 тенге далее. За 280 тенге можно сесть в такси в Костанае, Петропавловске и Актау.

Но в последующем дороже поездка обойдется в Петропавловске, поскольку далее за километр берут максимально по 70 тенге.

Незначительно поднялась стоимость такси в Талдыкоргане — 285 тенге за первый километр. Годом ранее цена была 280 тенге. Сейчас последующие километры обходятся не более 64 тенге.

Минимальная цена осталась прежней в Павлодаре — 290 тенге и 64 тенге далее. При этом, в 2024 году эту позицию северный город делил с Шымкентом.

В Уральске и Семее цены стартуют от 300 тенге за посадку. Далее не более 64 и 65 тенге за километр. Впрочем, в этих городах стоимость за год не изменилась.

Заметный рост цен произошел в Шымкенте. В 2024 году можно было сесть в такси здесь от 290 тенге, сейчас же минимальная стоимость уже 310 тенге, далее по городу не более 60 тенге за километр.

В Атырау и Караганде стоимость услуг такси начинается от 320 тенге и за год ничего не изменилось. При этом, в городе шахтеров каждый последующий километр стоит 70 тенге против 57 тенге, которые в Атырау.

Ближе к самым дорогим поездкам по стране оказался Жезказган — 370 тенге и далее по городу не более 50 тенге. Следом расположился Кокшетау — 350 тенге и далее не более 58 тенге.

Почти первое место по самым дорогим поездкам досталось Усть-Каменогорску — 370 тенге первый километр и далее по городу не более 73 тенге. Это, к слову, самый высокий показатель по Казахстану.

Первое место досталось, как и в 2024 году, Алматы и Астане. Здесь цены выросли на 20 тенге за посадку и составили 420 тенге. Далее по городу в обоих городах не более 65 тенге за километр.

Фото: Kazinform

Напомним, ранее мы рассказывали сколько стоит мед и имбирь в городах Казахстана, а также о ценах на поход в баню и СПА.