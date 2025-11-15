Столько стоит мед и имбирь в городах Казахстана

С наступлением холодов на первое место среди средств, помогающих защитить иммунитет и бороться с симптомами простуды, выходят имбирь и мед. Помогая преодолеть сезонные вирусы, они автоматически становятся в этот период лидерами продаж.

Изображение: Kazinform

К примеру, имбирь содержит гингерол — природное соединение с противовоспалительным и противомикробным действием. Он согревает, улучшает кровообращение и помогает быстрее избавиться от симптомов простуды. Регулярное употребление имбирного чая способствует укреплению иммунитета и повышению тонуса.

Мед богат витаминами, ферментами и антиоксидантами, обладает противовоспалительным и успокаивающим эффектом. Теплый напиток с медом смягчает боль в горле и помогает при кашле, а также служит естественным источником энергии в холодное время года.

Совместное употребление имбиря и меда усиливает их полезные свойства: имбирь активизирует обмен веществ, а мед смягчает его жгучий вкус и помогает питательным веществам быстрее усваиваться.

Однако рост спроса в осенний и зимний периоды на имбирь и мед влияет на их стоимость. Впрочем, цены на тот же имбирь зависят и от того, откуда он прибыл в Казахстан.

А вот на стоимость меда, по мнению экспертов, влияет также погодные условия и урожайность, ведь в холодное или засушливое лето сокращаются и объемы его производства. Цена на мед зависит и от места сбора — горный, луговой, лесной, а также от сорта меда — разнотравье, гречишный, липовый и т. д. Казахстанские частные подворья продают свой мед дороже, в магазинах мед от иностранных производителей можно приобрести гораздо дешевле.

Сравнение цен на мед в различных регионах страны показывает, что средняя стоимость на сладость находится в диапазоне от 2500 до 3000 тг за килограмм. Такую цену встречаем в большинстве городов Казахстана: Қызылорда, Астана, Туркестан, Семей, Усть-Каменогорск — от 2500 тг, Уральск, Шымкент, Петропавловск, Талдыкорган, Караганда, Актау — от 3000 тг. Самый дешевый мед продается в Алматы и Актобе — здесь его можно приобрести от 1800 тг. Чуть дороже лакомство в Павлодаре, Костанае и Таразе — 2000 тг за килограмм. Дороже среднего расценки на мед в Кокшетау — от 3500 тг. Самый дорогой мед продается в Жезказгане. За килограмм сладости здесь вы отдадите в среднем от 4000 тг.

Килограмм имбиря стоит не намного дешевле своего собрата. Средняя цена на имбирь в стране — от 2000-2500 тг. Такие цены можно встретить в Павлодаре, Таразе — от 2000 тг, а также Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске, Талдыкоргане, Туркестане и Актау — от 2500 тг. Между тем, самый дешевый имбирь можно купить в Караганды — от 1300 тг, Алматы — от 1389 тг, Жезказгане — от 1500 тг и Астане — от 1537 тг. Чуть дороже он стоит в Петропавловске и Шымкенте — от 1600 тг. По цене дороже среднего имбирь продается в Уральске и Костанае — от 3000 тг. Самый дорогой имбирь в Актобе — 4085 тг за килограмм.

