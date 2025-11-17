ООН: израильские военные открыли огонь по миротворцам в Ливане

Миротворческая миссия ООН в Ливане (ВСООНЛ/UNIFIL) сообщила в воскресенье, что израильские военнослужащие открыли огонь по ее персоналу с танка «Меркава» вблизи позиции, которую Израиль разместил на территории Ливана.

По данным миссии, тяжелые пулеметные очереди прошлись приблизительно в пяти метрах от миротворцев. Спустя тридцать минут, после того как танк отошел внутрь израильского укрепления, персонал смог безопасно покинуть район.

This morning, the Israel Defense Forces (IDF) fired on UNIFIL peacekeepers from a Merkava tank from near a position Israel has established in Lebanese territory. — UNIFIL (@UNIFIL_) November 16, 2025

В ВСООНЛ отметили, что произошедшее является серьезным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, положившей конец войне 2006 года между Израилем и «Хезболлой» и ставшей основой перемирия, достигнутого в ноябре прошлого года.

Согласно договоренностям, Израиль должен был вывести свои силы из южного Ливана, однако сохраняет военное присутствие в пяти стратегически важных районах и продолжает наносить регулярные удары по территории страны, заявляя, что его целью являются объекты и боевики «Хезболлы».

В миссии подчеркнули, что это не первый случай, когда действия израильских военных создают угрозу безопасности миротворцев. ВСООНЛ вновь призвала израильскую армию прекратить любое агрессивное поведение и атаки в отношении сотрудников миссии или вблизи их позиций.

В ответ на обвинения Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что «предупредительные выстрелы» по силам ООН в Ливане были случайностью, вызванной плохой погодой.

В ЦАХАЛ сообщили, что военные заметили двух подозреваемых на юге Ливана, к северу от Метулы, и произвели «предупредительные выстрелы», чтобы разогнать их.

— После проверки было установлено, что подозреваемые — военнослужащие ООН, которые проводили патрулирование в этом районе и были классифицированы как подозреваемые из-за плохих погодных условий, — сообщают израильские военные, добавляя, что инцидент находится на стадии дальнейшего расследования.

Армия обороны Израиля подчеркнула, что преднамеренный огонь по солдатам ВСООНЛ не велся, и этот вопрос решается по официальным каналам военной связи.

Временные силы ООН в Ливане — международная миссия, действующая с 1978 года для стабилизации обстановки на юге Ливана и поддержки выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. В составе контингента служат тысячи военнослужащих из десятков стран, среди которых есть и казахстанские миротворцы.

