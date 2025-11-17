РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:40, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ООН: израильские военные открыли огонь по миротворцам в Ливане

    Инцидент произошел на фоне сохраняющегося режима прекращения огня и рассматривается миссией как серьезное нарушение международных договоренностей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    ООН: израильские военные открыли огонь по миротворцам в Ливане
    Фото: x.com / @UNIFIL_

    Миротворческая миссия ООН в Ливане (ВСООНЛ/UNIFIL) сообщила в воскресенье, что израильские военнослужащие открыли огонь по ее персоналу с танка «Меркава» вблизи позиции, которую Израиль разместил на территории Ливана.

    По данным миссии, тяжелые пулеметные очереди прошлись приблизительно в пяти метрах от миротворцев. Спустя тридцать минут, после того как танк отошел внутрь израильского укрепления, персонал смог безопасно покинуть район.

    В ВСООНЛ отметили, что произошедшее является серьезным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, положившей конец войне 2006 года между Израилем и «Хезболлой» и ставшей основой перемирия, достигнутого в ноябре прошлого года.

    Согласно договоренностям, Израиль должен был вывести свои силы из южного Ливана, однако сохраняет военное присутствие в пяти стратегически важных районах и продолжает наносить регулярные удары по территории страны, заявляя, что его целью являются объекты и боевики «Хезболлы».

    В миссии подчеркнули, что это не первый случай, когда действия израильских военных создают угрозу безопасности миротворцев. ВСООНЛ вновь призвала израильскую армию прекратить любое агрессивное поведение и атаки в отношении сотрудников миссии или вблизи их позиций.

    В ответ на обвинения Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что «предупредительные выстрелы» по силам ООН в Ливане были случайностью, вызванной плохой погодой.

    В ЦАХАЛ сообщили, что военные заметили двух подозреваемых на юге Ливана, к северу от Метулы, и произвели «предупредительные выстрелы», чтобы разогнать их.

    — После проверки было установлено, что подозреваемые — военнослужащие ООН, которые проводили патрулирование в этом районе и были классифицированы как подозреваемые из-за плохих погодных условий, — сообщают израильские военные, добавляя, что инцидент находится на стадии дальнейшего расследования.

    Армия обороны Израиля подчеркнула, что преднамеренный огонь по солдатам ВСООНЛ не велся, и этот вопрос решается по официальным каналам военной связи.

    Временные силы ООН в Ливане — международная миссия, действующая с 1978 года для стабилизации обстановки на юге Ливана и поддержки выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. В составе контингента служат тысячи военнослужащих из десятков стран, среди которых есть и казахстанские миротворцы.

    Ранее мы сообщали, что израильский беспилотник и танк обстреляли патруль миротворцев на юге Ливана.

    Теги:
    ООН Мировые новости Израиль Ливан
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают