РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:40, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Олжас Бектенов вручил госнаграды энергетикам от имени Президента Казахстана

    В преддверии Дня энергетика Премьер-министр Олжас Бектенов от имени Президента Казахстана поздравил с профессиональным праздником и вручил государственные награды работникам и ветеранам отрасли, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство.

    р
    Фото: Правительство РК

    — Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед нами стратегическую задачу обеспечения энергетической безопасности. Эффективная работа производственных мощностей, развитие малого и среднего бизнеса, стабильность коммунального сектора и качество жизни наших граждан зависят, прежде всего, от усердной работы специалистов сферы энергетики. В рамках объявленного Президентом Года рабочих профессий в Казахстане особое внимание уделяется людям труда. Ваш профессионализм и преданность делу заслуживают самого глубокого уважения. Благодаря вам достигнуты важные производственные и технологические результаты, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Премьер-министр отметил ключевые достижения в энергетической отрасли, где на сегодня трудятся более 53 тыс. специалистов — монтеров, электротехников, инженеров, операторов и представителей других профессий.

    По его словам, Единая энергетическая система РК функционирует в стабильном режиме как крупный инфраструктурный комплекс. В текущем году ожидается увеличение объема производства электроэнергии до свыше 122 млрд киловатт-часов (в 2024 году — 117,9 млрд киловатт-часов). Результатом проводимых по поручению Президента масштабных работ по модернизации и развитию электроэнергетической отрасли является повышение проектной мощности и надежности энергопроизводящих предприятий и снижение среднего уровня износа тепловых электростанций до 61%.

    Кроме того, программа «Тариф в обмен на инвестиции» обеспечила реальный приток капитала в сектор генерации. Так, только в текущем году на модернизацию электростанций направлено порядка 350 млрд тенге. Начата реализация проектов по усилению электрической сети Южной зоны и объединению энергосистем Западного Казахстана с Единой национальной энергосистемой.

    Премьер-министр подчеркнул, что уходящий год стал годом качественных изменений, в том числе в энергетической отрасли. Общая задача — сохранить и приумножить накопленный опыт.

    р
    Фото: Правительство РК

    Награждены:

    Орденом «Құрмет»

    • Жүниспек Байдыкпаев — ветеран труда, ведущий инженер АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»;
    • Тактомыс Баенбаев — слесарь 7 разряда Ремонтного завода ТОО «МАЭК»;
    • Ниязбек Омарбеков — главный энергетик ТОО «ПетроКазахстан Ойл продактс»;
    • Михаил Филатов — электрослесарь ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени

    • Ермек Абдрахманов — старший мастер химического цеха ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия»;
    • Шынгыс Елеуов — электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда Кобдинского УЭС ТОО «Энергосистема»;
    • Валерий Ерема — техник по эксплуатации и ремонту оборудования цеха ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»;
    • Бакытбек Жусанбай — мастер службы кабельных линий ТОО «Қарағанды Жарық»;
    • Сейлбек Кусайынов — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха водоснабжения АО «Qarmet»;
    • Станислав Мисюра — начальник смены диспетчерской службы ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова;
    • Болатбек Суанбеков — старший мастер участка котлоочистки ПРП „Энергоремонт“ АО „Алматинские электрические станции“;
    • Мейрамгали Сулейменов — водитель Пригородного РЭС АО „Объединенная энергосервисная компания“;
    • Абдижалел Юсупов — электромонтер Жанакорганской РЭС АО „Кызылординская распределительная электросетевая компания“.
    р
    Фото: Правительство РК

    Медалью «Ерен еңбегі үшін»

    • Болат Абдулов — электрогазосварщик 5 разряда магистральных тепловых сетей № 1 ТОО «Атырауские тепловые сети»;
    • Бакыткелды Агусов — слесарь по ремонту тепловых сетей сетевого района № 3 АО «Актобе Су-Энерго Групп»;
    • Серикжан Байбатыров — электрослесарь службы по ремонту оборудования АО «Объединенная энергосервисная компания»;
    • Талгат Бопанов — электрогазосварщик 6 разряда ТЭЦ-3 ТОО «Караганда Энергоцентр»;
    • Владимир Виноградов — начальник смены станции ТОО «ШахтинскТеплоЭнерго»;
    • Елена Ганчева — начальник отдела ТОО «Караганда Энергоцентр»;
    • Нурсулу Ерубаева — менеджер АО «Шардаринская ГЭС»;
    • Бауыржан Жантасов — заместитель руководителя по охране труда и безопасности АО «KEGOC»;
    • Дархан Мусабаев — мастер химводоочистки цеха централизованного ремонта ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»;
    • Владислав Пучков — подземный электрослесарь по монтажу и наладке шахтного оборудования АО «Qarmet»;
    • Кайрат Сарбасов — слесарь по ремонту котельного и парогазотурбинного оборудования службы централизованного ремонта АО «Таразэнергоцентр»;
    • Кайрат Сариев — электросварщик 6 разряда централизованного ремонта ТОО «Атырауская теплоэлектроцентраль»;
    • Камбар Сарин — дежурный электромонтер по ремонту оборудования аварийно-выездной бригады службы энергетики АО «Актобе Су-Энерго Групп»;
    • Евгений Соколов — слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования АО «Кристалл Менеджмент»;
    • Сергей Сударев — начальник смены станции ТОО «ШахтинскТеплоЭнерго»;
    • Галым Тажиев — электромонтер оперативно-выездной бригады Красногорского района электрических сетей ТОО «Жамбылские электрические сети»;
    • Мереке Темербаев — электромонтер 5 разряда производственного участка линий электропередачи Атбасарских ТЭС АО «KEGOC»;
    • Алмухан Тлеубергенов — электромонтер 6 разряда службы испытаний и диагностики филиала АО «КЕGОС» «Сарбайские межсистемные электрические сети»;
    • Садуакас Тусипбеков — начальник производственно-технического отдела ГКП «Теплокоммунэнерго»;
    • Андрей Уркунов — старший машинист котельного цеха ТЭЦ-3 ТОО «Караганда Энергоцентр»;
    • Валерий Фурсов — машинист крана 5 разряда службы механизации и транспорта АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания»;
    • Данат Хафизов — электрослесарь 6 разряда по ремонту автоматики и средств измерений ПРП «Энергоремонт» АО «Алматинские электрические станции»;
    • Андрей Циндренко — электромонтер по обслуживанию электрооборудования СКЦ ТОО «СКЗ-U»;
    • Галым Шабаров — электромонтер 6 разряда оперативно-выездной бригады Оперативно-диспетчерской службы АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником и вручил госнаграды.

    Теги:
    Праздник Правительство РК Работа Энергетика Награда Олжас Бектенов
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают