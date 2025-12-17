Олжас Бектенов вручил госнаграды энергетикам от имени Президента Казахстана

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед нами стратегическую задачу обеспечения энергетической безопасности. Эффективная работа производственных мощностей, развитие малого и среднего бизнеса, стабильность коммунального сектора и качество жизни наших граждан зависят, прежде всего, от усердной работы специалистов сферы энергетики. В рамках объявленного Президентом Года рабочих профессий в Казахстане особое внимание уделяется людям труда. Ваш профессионализм и преданность делу заслуживают самого глубокого уважения. Благодаря вам достигнуты важные производственные и технологические результаты, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил ключевые достижения в энергетической отрасли, где на сегодня трудятся более 53 тыс. специалистов — монтеров, электротехников, инженеров, операторов и представителей других профессий.

По его словам, Единая энергетическая система РК функционирует в стабильном режиме как крупный инфраструктурный комплекс. В текущем году ожидается увеличение объема производства электроэнергии до свыше 122 млрд киловатт-часов (в 2024 году — 117,9 млрд киловатт-часов). Результатом проводимых по поручению Президента масштабных работ по модернизации и развитию электроэнергетической отрасли является повышение проектной мощности и надежности энергопроизводящих предприятий и снижение среднего уровня износа тепловых электростанций до 61%.

Кроме того, программа «Тариф в обмен на инвестиции» обеспечила реальный приток капитала в сектор генерации. Так, только в текущем году на модернизацию электростанций направлено порядка 350 млрд тенге. Начата реализация проектов по усилению электрической сети Южной зоны и объединению энергосистем Западного Казахстана с Единой национальной энергосистемой.

Премьер-министр подчеркнул, что уходящий год стал годом качественных изменений, в том числе в энергетической отрасли. Общая задача — сохранить и приумножить накопленный опыт.

Фото: Правительство РК

Награждены:

Орденом «Құрмет»

Жүниспек Байдыкпаев — ветеран труда, ведущий инженер АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»;

Тактомыс Баенбаев — слесарь 7 разряда Ремонтного завода ТОО «МАЭК»;

Ниязбек Омарбеков — главный энергетик ТОО «ПетроКазахстан Ойл продактс»;

Михаил Филатов — электрослесарь ТОО «Алматинские тепловые сети».

Орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени

Ермек Абдрахманов — старший мастер химического цеха ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия»;

Шынгыс Елеуов — электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда Кобдинского УЭС ТОО «Энергосистема»;

Валерий Ерема — техник по эксплуатации и ремонту оборудования цеха ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»;

Бакытбек Жусанбай — мастер службы кабельных линий ТОО «Қарағанды Жарық»;

Сейлбек Кусайынов — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха водоснабжения АО «Qarmet»;

Станислав Мисюра — начальник смены диспетчерской службы ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова;

Болатбек Суанбеков — старший мастер участка котлоочистки ПРП „Энергоремонт“ АО „Алматинские электрические станции“;

Мейрамгали Сулейменов — водитель Пригородного РЭС АО „Объединенная энергосервисная компания“;

Абдижалел Юсупов — электромонтер Жанакорганской РЭС АО „Кызылординская распределительная электросетевая компания“.

Фото: Правительство РК

Медалью «Ерен еңбегі үшін»

Болат Абдулов — электрогазосварщик 5 разряда магистральных тепловых сетей № 1 ТОО «Атырауские тепловые сети»;

Бакыткелды Агусов — слесарь по ремонту тепловых сетей сетевого района № 3 АО «Актобе Су-Энерго Групп»;

Серикжан Байбатыров — электрослесарь службы по ремонту оборудования АО «Объединенная энергосервисная компания»;

Талгат Бопанов — электрогазосварщик 6 разряда ТЭЦ-3 ТОО «Караганда Энергоцентр»;

Владимир Виноградов — начальник смены станции ТОО «ШахтинскТеплоЭнерго»;

Елена Ганчева — начальник отдела ТОО «Караганда Энергоцентр»;

Нурсулу Ерубаева — менеджер АО «Шардаринская ГЭС»;

Бауыржан Жантасов — заместитель руководителя по охране труда и безопасности АО «KEGOC»;

Дархан Мусабаев — мастер химводоочистки цеха централизованного ремонта ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»;

Владислав Пучков — подземный электрослесарь по монтажу и наладке шахтного оборудования АО «Qarmet»;

Кайрат Сарбасов — слесарь по ремонту котельного и парогазотурбинного оборудования службы централизованного ремонта АО «Таразэнергоцентр»;

Кайрат Сариев — электросварщик 6 разряда централизованного ремонта ТОО «Атырауская теплоэлектроцентраль»;

Камбар Сарин — дежурный электромонтер по ремонту оборудования аварийно-выездной бригады службы энергетики АО «Актобе Су-Энерго Групп»;

Евгений Соколов — слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования АО «Кристалл Менеджмент»;

Сергей Сударев — начальник смены станции ТОО «ШахтинскТеплоЭнерго»;

Галым Тажиев — электромонтер оперативно-выездной бригады Красногорского района электрических сетей ТОО «Жамбылские электрические сети»;

Мереке Темербаев — электромонтер 5 разряда производственного участка линий электропередачи Атбасарских ТЭС АО «KEGOC»;

Алмухан Тлеубергенов — электромонтер 6 разряда службы испытаний и диагностики филиала АО «КЕGОС» «Сарбайские межсистемные электрические сети»;

Садуакас Тусипбеков — начальник производственно-технического отдела ГКП «Теплокоммунэнерго»;

Андрей Уркунов — старший машинист котельного цеха ТЭЦ-3 ТОО «Караганда Энергоцентр»;

Валерий Фурсов — машинист крана 5 разряда службы механизации и транспорта АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания»;

Данат Хафизов — электрослесарь 6 разряда по ремонту автоматики и средств измерений ПРП «Энергоремонт» АО «Алматинские электрические станции»;

Андрей Циндренко — электромонтер по обслуживанию электрооборудования СКЦ ТОО «СКЗ-U»;

Галым Шабаров — электромонтер 6 разряда оперативно-выездной бригады Оперативно-диспетчерской службы АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником и вручил госнаграды.