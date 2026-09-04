Около двух тысяч полицейских обеспечат безопасность на концерте Энрике Иглесиаса в Алматы

Как сообщили в акимате города, для обеспечения безопасности на мероприятии задействуют около двух тысяч сотрудников полиции. Они будут работать в усиленном режиме, обеспечивая общественный порядок, безопасность зрителей и оперативное реагирование на возможные нештатные ситуации.

В районе стадиона возможны временные ограничения движения. Зрителям рекомендуют заранее планировать маршрут и прибыть на место заблаговременно.

Вход на концерт откроется в 16:00 со стороны проспекта Абая и улицы Байтурсынова. Для обладателей билетов категории VIP Standing предусмотрен отдельный вход со стороны улицы Сатпаева.

На входе будет организован контроль. Посетителям рекомендуют заранее ознакомиться с правилами посещения и не брать с собой запрещенные предметы.

Общественный транспорт, включая метро, будет работать в штатном режиме. После концерта для зрителей дополнительно организуют шаттлы по направлениям: аэропорт, Орбита, вокзал Алматы-1, проспект Райымбека — улица Алатау и «Алматы Арена».

Организаторы и правоохранительные органы призывают посетителей соблюдать правила безопасности и выполнять требования сотрудников полиции и контролеров.

Начало концерта запланировано на 20:00.

Напомним, всемирно известный испанский певец Энрике Иглесиас выступил 3 сентября в Астане. О том, как прошел концерт в столице — читайте здесь.

Ранее сообщалось о том, что Энрике Иглесиас поделился работой казахстанской художницы.