Как прошел концерт Энрике Иглесиаса в Астане

Еще до начала концерта у «Астана Арены» было понятно: сегодня здесь собрались не просто зрители, а люди, для которых песни Энрике Иглесиаса стали частью личной истории. Кто-то слушает его больше 20 лет, кто-то приехал в Астану из другой страны, а кто-то мечтал увидеть испанскую звезду на сцене впервые.

Самого Энрике Иглесиаса стадион встретил громкими овациями. В программу вошли песни, которые на протяжении многих лет занимали верхние строчки мировых чартов, — среди них Bailamos, Hero, Escape и Tonight.

Фото: Kazinform

Особенно эмоционально публика реагировала на первые аккорды хорошо знакомых хитов. Зрители подпевали артисту, а стадион постепенно превратился в огромную площадку, где несколько поколений поклонников оказались объединены одной музыкой.

Для многих присутствующих это был не просто концерт зарубежной звезды. Песни Иглесиаса напоминали о разных периодах жизни — первой любви, юности, путешествиях и моментах, которые когда-то сопровождала его музыка.

Фото: Kazinform

Сам артист на протяжении выступления поддерживал контакт с залом, а зрители отвечали ему аплодисментами и хором подхватывали знакомые композиции. Концерт продолжался около 1,5 часа.

Фото: Kazinform

Финальная часть шоу стала кульминацией вечера: зрители вновь объединились в общем хоре, провожая артиста аплодисментами.

Фото: Kazinform

Энрике Иглесиас, поблагодарив публику на казахском языке, завершил свое выступление. А зрители, покидая стадион в хорошем настроении, все еще напевали песни артиста.

Фото: Kazinform

Концерт в Астане стал первым выступлением певца в рамках его сентябрьского визита в Казахстан. Следующий концерт состоится 5 сентября на Центральном стадионе Алматы.

Фото: Kazinform

Стоит отметить, что после завершения выступления часть молодых зрителей не стала сразу расходиться — они присоединились к экологической акции и помогли собрать оставшийся после мероприятия мусор на территории стадиона.

Для доставки гостей к стадиону были организованы специальные шаттл-маршруты.

Напомним, в августе 2025 года в Астане прошел концерт Дженнифер Лопес, а в сентябре 2025 года — выступление Backstreet Boys.