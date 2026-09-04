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    Как прошел концерт Энрике Иглесиаса в Астане

    Всемирно известный испанский певец Энрике Иглесиас выступил сегодня в Астане, передает агентство Kazinform.

    Как прошел концерт Энрике Иглесиаса в Астане
    Фото: Kazinform

    Еще до начала концерта у «Астана Арены» было понятно: сегодня здесь собрались не просто зрители, а люди, для которых песни Энрике Иглесиаса стали частью личной истории. Кто-то слушает его больше 20 лет, кто-то приехал в Астану из другой страны, а кто-то мечтал увидеть испанскую звезду на сцене впервые.

    Самого Энрике Иглесиаса стадион встретил громкими овациями. В программу вошли песни, которые на протяжении многих лет занимали верхние строчки мировых чартов, — среди них Bailamos, Hero, Escape и Tonight.

    Как прошел концерт Энрике Иглесиаса в Астане
    Фото: Kazinform

    Особенно эмоционально публика реагировала на первые аккорды хорошо знакомых хитов. Зрители подпевали артисту, а стадион постепенно превратился в огромную площадку, где несколько поколений поклонников оказались объединены одной музыкой.

    Для многих присутствующих это был не просто концерт зарубежной звезды. Песни Иглесиаса напоминали о разных периодах жизни — первой любви, юности, путешествиях и моментах, которые когда-то сопровождала его музыка.

    Как прошел концерт Энрике Иглесиаса в Астане
    Фото: Kazinform

    Сам артист на протяжении выступления поддерживал контакт с залом, а зрители отвечали ему аплодисментами и хором подхватывали знакомые композиции. Концерт продолжался около 1,5 часа.

    Как прошел концерт Энрике Иглесиаса в Астане
    Фото: Kazinform

    Финальная часть шоу стала кульминацией вечера: зрители вновь объединились в общем хоре, провожая артиста аплодисментами.

    Как прошел концерт Энрике Иглесиаса в Астане
    Фото: Kazinform

    Энрике Иглесиас, поблагодарив публику на казахском языке, завершил свое выступление. А зрители, покидая стадион в хорошем настроении, все еще напевали песни артиста.

    Как прошел концерт Энрике Иглесиаса в Астане
    Фото: Kazinform

    Концерт в Астане стал первым выступлением певца в рамках его сентябрьского визита в Казахстан. Следующий концерт состоится 5 сентября на Центральном стадионе Алматы.

    Как прошел концерт Энрике Иглесиаса в Астане
    Фото: Kazinform

    Стоит отметить, что после завершения выступления часть молодых зрителей не стала сразу расходиться — они присоединились к экологической акции и помогли собрать оставшийся после мероприятия мусор на территории стадиона.

    Для доставки гостей к стадиону были организованы специальные шаттл-маршруты.

    Напомним, в августе 2025 года в Астане прошел концерт Дженнифер Лопес, а в сентябре 2025 года —  выступление Backstreet Boys.

    Культура Современная культура Астана Музыка
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор