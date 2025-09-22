Как прошел концерт Backstreet Boys в Астане

По данным акимата, на концерт в столицу Казахстана приехали более 12 000 туристов из 45 стран, включая Германию, Польшу, Францию, Турцию, Финляндию, Литву, Эстонию, Чехию, Сербию, Грецию, Азербайджан, Россию, Узбекистан и другие.

Организаторы вечера — компания «Астана Концерт» — объявили дресс-код Total White, который придал мероприятию атмосферу единства и стиля.

Фото: Kazinform

Несмотря на задержку концерта на полтора часа, зрители встретили артистов очень тепло. Участники группы поблагодарили публику за гостеприимство на казахском языке.

Поклонники смогли вручить музыкантам подарки, среди которых были и цветы, и традиционные шапаны.

Ранее в столичном аэропорту легенд мировой поп-сцены встретили сотрудники, исполнив танец под нашумевший хит «Everybody». Видео необычной встречи опубликовал у себя Threads участник группы Backstreet Boys Ник Картер.

Напомним, 19 сентября концерт Backstreet Boys прошел в Алматы.