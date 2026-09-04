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    Бесплатные автобусы запустят во время концерта Энрике Иглесиаса в Алматы

    В Алматы после концерта Энрике Иглесиаса будут организованы бесплатные автобусы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бесплатные автобусы запустят во время концерта Энрике Иглесиаса в Алматы
    Фото: сгенерировано ИИ

    В Алматы во время концерта Энрике Иглесиаса, который состоится 5 сентября на Центральном стадионе, общественный транспорт, в том числе и метрополитен, будет работать в штатном режиме.

    Для удобства и безопасности зрителей после завершения концерта будут организованы 50 бесплатных автобусов, чтобы позволить зрителям быстрее добраться домой. Они будут отправляться от стадиона со стороны проспекта Абая и улицы Байтурсынова.

    Шаттл-маршруты будут курсировать по следующим направлениям:

    • аэропорт;
    • микрорайон Орбита;
    • железнодорожный вокзал Алматы-1;
    • Райымбек — Алатау;
    • «Алматы Арена».

    Запуск дополнительных шаттл-маршрутов позволит избежать перегруженности дорог и обеспечит комфортные условия передвижения для всех жителей города.

    Горожанам и гостям Алматы рекомендуется заранее планировать свой маршрут до Центрального стадиона и обратно, а по возможности пользоваться общественным транспортом.

    Отметим, концерт Энрике Иглесиаса в Алматы состоится 5 сентября на Центральном стадионе. Начало мероприятия запланировано на 20:00.

    Напомним, всемирно известный испанский певец Энрике Иглесиас выступил 3 сентября в Астане. О том, как прошел концерт в столице, читайте здесь.

    Ранее сообщалось о том, что Энрике Иглесиас поделился работой казахстанской художницы.

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    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор