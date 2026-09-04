Бесплатные автобусы запустят во время концерта Энрике Иглесиаса в Алматы
В Алматы после концерта Энрике Иглесиаса будут организованы бесплатные автобусы, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Алматы во время концерта Энрике Иглесиаса, который состоится 5 сентября на Центральном стадионе, общественный транспорт, в том числе и метрополитен, будет работать в штатном режиме.
Для удобства и безопасности зрителей после завершения концерта будут организованы 50 бесплатных автобусов, чтобы позволить зрителям быстрее добраться домой. Они будут отправляться от стадиона со стороны проспекта Абая и улицы Байтурсынова.
Шаттл-маршруты будут курсировать по следующим направлениям:
- аэропорт;
- микрорайон Орбита;
- железнодорожный вокзал Алматы-1;
- Райымбек — Алатау;
- «Алматы Арена».
Запуск дополнительных шаттл-маршрутов позволит избежать перегруженности дорог и обеспечит комфортные условия передвижения для всех жителей города.
Горожанам и гостям Алматы рекомендуется заранее планировать свой маршрут до Центрального стадиона и обратно, а по возможности пользоваться общественным транспортом.
Отметим, концерт Энрике Иглесиаса в Алматы состоится 5 сентября на Центральном стадионе. Начало мероприятия запланировано на 20:00.
Напомним, всемирно известный испанский певец Энрике Иглесиас выступил 3 сентября в Астане. О том, как прошел концерт в столице, читайте здесь.
Ранее сообщалось о том, что Энрике Иглесиас поделился работой казахстанской художницы.