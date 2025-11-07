Около 300 кандасов переселилось в Атыраускую область с начала года

Большинство переселенцев прибыли из Узбекистана (143 семьи). Кроме того, из Российской Федерации приехали 17 семей, из Туркменистана — три, из Китая — девять и из Монголии — одна семья. Из них 158 семей обосновались в Атырау, семь — в Жылыойском районе, шесть — в Курмангазинском, по одной семье — в Макатском и Исатайском районах.

— На 2025 год в региональную квоту по приему кандасов выделено 103 места. Согласно решению комиссии, состоявшейся в ноябре, 64 семьи, то есть 103 человека, включены в квоту и обеспечены соответствующей социальной поддержкой. В рамках этой квоты 62 семьи (100 человек) получили социальную выплату в размере 70 МРП, что составляет 27,5 млн тенге, на переезд, — сообщил заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Еркебулан Абылкасымов.

Отмечается, что 23 семьи получили помощь в размере 6,4 млн тенге на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Дополнительно пять семей обеспечены сертификатами экономической мобильности на общую сумму 22,7 млн тенге. Помимо этого, для 21 человека срок действия статуса «кандас» продлен на шесть месяцев.

К тому же, по данным центров занятости, по состоянию на 1 ноября 2025 года обратились 15 кандасов, из которых пятеро получили меры социальной поддержки: двое трудоустроены на постоянную работу, двое привлечены к общественным работам, один прошел курсы переквалификации.

Ранее сообщалось, что более 2000 человек из числа кандасов и переселенцев переехали в Павлодарскую область.

Напомним, в Казахстане упрощен порядок продления статуса кандаса.