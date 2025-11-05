Более 2000 человек из числа кандасов и переселенцев переехали в Павлодарскую область

По информации управления занятости и соцпрограмм, с 2017 года в Павлодарскую область всего переехало более 23 тысяч человек из числа кандасов и внутренних переселенцев. Регион в этом вопросе занимает ежегодно лидирующие позиции.

— Только в 2025 году в регион прибыли 450 семей или 2075 человек, из которых квота по кандасам выполнена на 88,7%. Лучшие показатели отмечены в городах Экибастуз, Аксу и Аккулы районе. До конца года запланировано проведение шести комиссий по приёму кандасов и внутренних переселенцев, и по итогам 2025 года квота по кандасам будет выполнена на 100%, — рассказала руководитель управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Самал Кадырова.

Указывается, что кандасы в Павлодарскую область едут из Узбекистана, Китая и Монголии. Оседают в итоге в посёлке Солнечный, сёлах Береке и Достык, а также в Успенском, Иртышском, Щербактинском и Баянаульском районах.

Меж тем, по внутреннему переселению в северную область переезжают из городов Шымкент, Астана, Алматы, а также Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областей.

— Более 80% трудоспособных переселенцев обеспечены работой. Они трудятся в сельском хозяйстве, строительстве, образовании, здравоохранении и сфере услуг. Часть участников программы открыли собственные хозяйства и малые бизнесы — в сфере животноводства, переработки сельхозпродукции, торговли и ремёсел, — отметили в управлении координации занятости и соцпрограмм Павлодарской области.

Напомним, в Казахстане упрощен порядок продления статуса кандаса.