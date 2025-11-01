В Казахстане упрощен порядок продления статуса кандаса

Спикер сообщил, что с целью повышения эффективности адаптации кандасов в стране и улучшения условий их жизни принимается ряд мер.

- В этом году на историческую родину вернулись 11 012 этнических казахов и получили статус кандаса. С момента обретения независимости в страну переселились 1 миллион 159,1 тысячи этнических казахов. По данным на 1 октября 2025 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста достигло 6 431 человека. Несовершеннолетних приехало 3 607, пенсионеров – 974, – сказал А.Ертаев.

По его словам, в процессе возвращения кандасов из-за рубежа отмечается положительная динамика. Для их лучшей адаптации и улучшения условий жизни принимается ряд мер. В частности, упрощен процесс продления статуса кандаса, в регионах утверждены программы трудоустройства и адаптации кандасов. Кроме того, разрабатываются меры стимулирования обладателей карты «Ата жолы», направленной на облегчение приезда, проживания и интеграции в Казахстане.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будет создан Аналитический центр по вопросам миграционных потоков.



