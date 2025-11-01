РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:45, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане упрощен порядок продления статуса кандаса

    Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    этнические казахи
    Фото: пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Спикер сообщил, что с целью повышения эффективности адаптации кандасов в стране и улучшения условий их жизни принимается ряд мер.

    - В этом году на историческую родину вернулись 11 012 этнических казахов и получили статус кандаса. С момента обретения независимости в страну переселились 1 миллион 159,1 тысячи этнических казахов. По данным на 1 октября 2025 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста достигло 6 431 человека. Несовершеннолетних приехало 3 607, пенсионеров – 974, – сказал А.Ертаев. 

    По его словам, в процессе возвращения кандасов из-за рубежа отмечается положительная динамика. Для их лучшей адаптации и улучшения условий жизни принимается ряд мер. В частности, упрощен процесс продления статуса кандаса, в регионах утверждены программы трудоустройства и адаптации кандасов. Кроме того, разрабатываются меры стимулирования обладателей карты «Ата жолы», направленной на облегчение приезда, проживания и интеграции в Казахстане.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане будет создан Аналитический центр по вопросам миграционных потоков. 

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Правительство РК Кандасы Казахи
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают