Около 130 журналистов погибли по всему миру в 2025 году

В 2025 году в разных регионах мира погибли 128 журналистов и других сотрудников СМИ, в том числе 10 женщин.

Уточняется, что в этой статистике учтены девять смертей в результате несчастного случая. Для сравнения: в 2024 году, по данным IFJ, в мире погибли 122 журналиста, в том числе 14 женщин.

— Рост по сравнению с 2024 годом означает для журналистов самый высокий уровень тревоги, — так прокомментировал статистику глава IFJ Энтони Белланжер.

Организация осудила «неизменную неспособность властей защитить работников СМИ» и призвала «к немедленным и решительным действиям, чтобы положить конец циклу насилия и безнаказанности в 2026 году».

Различия в статистике о гибели журналистов

С начала ведения статистики смертей работников СМИ в 1990 году IFJ зафиксировала в общей сложности 3173 случая гибели журналистов в мире. Также IFJ обнародовала данные о том, что на 31 декабря 2025 года по всему миру в заключении находились 533 журналиста, большая часть из них (143) — в Китае. Годом ранее этот показатель составлял 516 журналистов.

Статистика числа убитых в мире журналистов IFJ отличается от аналогичной, составляемой «Репортерами без границ» (RSF). По данным этой НПО, в 2025 году во время исполнения своей работы в мире погибли 67 сотрудников СМИ. По подсчетам UNESCO, этот показатель составляет 93 человека.

Ранее ООН назвала Газу самым опасным местом для прессы из всех вооруженных конфликтов в истории.

В июне прошлого года два сотрудника иранского СМИ погибли при ударе Израиля по телецентру в Тегеране.