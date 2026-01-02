РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:24, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Около 130 журналистов погибли по всему миру в 2025 году

    В 2025 году в мире погибли 128 журналистов, сообщила Международная федерация журналистов (IFJ), передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: freepik.com

    В 2025 году в разных регионах мира погибли 128 журналистов и других сотрудников СМИ, в том числе 10 женщин. 

    Уточняется, что в этой статистике учтены девять смертей в результате несчастного случая. Для сравнения: в 2024 году, по данным IFJ, в мире погибли 122 журналиста, в том числе 14 женщин.

    — Рост по сравнению с 2024 годом означает для журналистов самый высокий уровень тревоги, — так прокомментировал статистику глава IFJ Энтони Белланжер.

    Организация осудила «неизменную неспособность властей защитить работников СМИ» и призвала «к немедленным и решительным действиям, чтобы положить конец циклу насилия и безнаказанности в 2026 году».

    Различия в статистике о гибели журналистов

    С начала ведения статистики смертей работников СМИ в 1990 году IFJ зафиксировала в общей сложности 3173 случая гибели журналистов в мире. Также IFJ обнародовала данные о том, что на 31 декабря 2025 года по всему миру в заключении находились 533 журналиста, большая часть из них (143) — в Китае. Годом ранее этот показатель составлял 516 журналистов.

    Статистика числа убитых в мире журналистов IFJ отличается от аналогичной, составляемой «Репортерами без границ» (RSF). По данным этой НПО, в 2025 году во время исполнения своей работы в мире погибли 67 сотрудников СМИ. По подсчетам UNESCO, этот показатель составляет 93 человека.

    Ранее ООН назвала Газу самым опасным местом для прессы из всех вооруженных конфликтов в истории.

    В июне прошлого года два сотрудника иранского СМИ погибли при ударе Израиля по телецентру в Тегеране.

