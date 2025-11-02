ООН назвал Газу самым опасным местом для прессы из всех вооруженных конфликтов в истории

В связи с тем, что 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, Дюжаррик напомнил о серьезных опасностях, с которыми сталкиваются сотрудники СМИ по всему миру, в частности в секторе Газа.

— Почти девять из десяти убийств журналистов остаются нераскрытыми. Газа стала самым смертоносным местом для журналистов во всех конфликтах, — сказал он.

Дюжаррик отметил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к «независимому и беспристрастному» расследованию убийств журналистов, подчеркнув, что безнаказанность является посягательством на свободу прессы и угрозой самой демократии.

— Когда журналистов заставляют замолчать — мы все теряем свой голос, — подчеркнул он.

Израиль обвиняется в убийстве более 250 журналистов за время своих двухлетних атак на Газу, большинство из которых были целенаправленно убиты во время выполнения профессиональных обязанностей.

Ранее сообщалось, что после перемирия в Газу поступило более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи.