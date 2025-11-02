РУ
    ООН назвал Газу самым опасным местом для прессы из всех вооруженных конфликтов в истории

    Около 90% убийств журналистов в мире до сих пор остаются нераскрытыми, а сектор Газа стал самым опасным местом для сотрудников СМИ среди всех вооруженных конфликтов в истории. Об этом заявил журналистам официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА

    Газа үкіметі: Секторда 20 мың жарылмаған оқ-дәрі қалды
    Фото: Анадолу

    В связи с тем, что 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, Дюжаррик напомнил о серьезных опасностях, с которыми сталкиваются сотрудники СМИ по всему миру, в частности в секторе Газа.

    — Почти девять из десяти убийств журналистов остаются нераскрытыми. Газа стала самым смертоносным местом для журналистов во всех конфликтах, — сказал он.

    Дюжаррик отметил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к «независимому и беспристрастному» расследованию убийств журналистов, подчеркнув, что безнаказанность является посягательством на свободу прессы и угрозой самой демократии.

    — Когда журналистов заставляют замолчать — мы все теряем свой голос, — подчеркнул он.

    Израиль обвиняется в убийстве более 250 журналистов за время своих двухлетних атак на Газу, большинство из которых были целенаправленно убиты во время выполнения профессиональных обязанностей.

    Ранее сообщалось, что после перемирия в Газу поступило более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи.

