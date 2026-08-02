Около 100 домов сгорели из-за лесного пожара в Греции

В приморском городке Порто-Гермено недалеко от Афин в результате крупного лесного пожара сгорели около 100 домов. Жителей заранее эвакуировали по морю, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом сообщил заместитель мэра по гражданской защите муниципалитета Мандра Димитрис Пагонис в эфире телеканала ERT-news.

— В Порто-Гермено сгорели десятки домов. Их чуть меньше 100, но это много», — сказал Пагонис, впервые указав на масштабы ущерба, нанесенного огнем. Заместитель мэра отметил, что густой дым, который все еще окутывает этот район, создает удушающую атмосферу. «Существует большая опасность, риск возобновления пожаров велик. Люди не должны приближаться к этому району. Человеческая жизнь превыше всего, — сказал Пагонис.

Ситуация в Порто-Гермено остается тяжелой, пожар расходится оттуда в разных направлениях. Там имеется три активных огненных фронта, один из которых находится в сосновом лесу Порто-Гермено, второй движется в сторону поселка Агия-Параскеви, третий — в сторону поселка Митика и приморского поселения Псата. Жителям было предложено срочно эвакуироваться из этих мест. При этом штормовые ветры по-прежнему не позволяют использовать авиацию для тушения пожаров.

По данным пожарной службы, за сутки в Греции возникли несколько десятков очагов пожара, многие из которых уже локализованы. Возобновился пожар в местечке Ливадоста в области Беотия (Центральная Греция). Пожарные также тушат сильный пожар близ населенного пункта Панорама-Эялиас на севере полуострова Пелопоннес, где задействованы 83 пожарных на 25 машинах и 4 группы пеших пожарных. Для тушения огня с воздуха выделены четыре самолета и два вертолета.

Также на острове Крит в области Ретимно, где три дня бушевал лесной пожар, ситуация значительно улучшилась, но пожарные остаются в готовности и продолжают тушить возникающие время от времени повторные очаги огня, раздуваемые штормовыми ветрами. Из-за них до сих пор там не удается применять пожарную авиацию.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, масштабные лесные пожары продолжаются во Франции, Испании, Португалии и Греции, вынуждая власти проводить массовые эвакуации и привлекать тысячи спасателей к борьбе с огнем.

Лесные пожары вспыхнули сразу в нескольких регионах Греции. Ранее сообщалось, что в Греции трое пожарных погибли при тушении лесных пожаров.