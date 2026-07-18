Лесные пожары вспыхнули сразу в нескольких регионах Греции

В Греции продолжается борьба с лесными пожарами, охватившими острова Лерос и Эвбея, а также округ Кардица, где к тушению привлечены наземные службы и авиация, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Пожары продолжают бушевать на островах Лерос и Эвбея, а также в округе Кардица.

По данным греческих СМИ, на острове Лерос в Эгейском море возгорание началось на территории полигона по сбору отходов. Из-за быстрого распространения огня на кустарниковую растительность к ликвидации пожара были привлечены пожарные расчеты и авиация.

Для усиления группировки спасателей на Лерос дополнительно направили силы с островов Кос и Самос.

Еще один лесной пожар произошел в районе Политика на острове Эвбея. Одновременно в районе Софадес округа Кардица огонь охватил сельскохозяйственные угодья. Во всех районах тушение продолжается как с использованием наземной техники, так и с привлечением авиации.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

Ранее сообщалось, что в 19 городах Италии объявили красный уровень опасности из-за аномальной жары, сопровождающейся температурой до +45°C, а также разрушительных штормов и масштабных лесных пожаров.