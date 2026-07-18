KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Лесные пожары вспыхнули сразу в нескольких регионах Греции

    В Греции продолжается борьба с лесными пожарами, охватившими острова Лерос и Эвбея, а также округ Кардица, где к тушению привлечены наземные службы и авиация, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu

    Лесные пожары вспыхнули сразу в нескольких регионах Греции
    Фото: Anadolu

    Пожары продолжают бушевать на островах Лерос и Эвбея, а также в округе Кардица.

    По данным греческих СМИ, на острове Лерос в Эгейском море возгорание началось на территории полигона по сбору отходов. Из-за быстрого распространения огня на кустарниковую растительность к ликвидации пожара были привлечены пожарные расчеты и авиация.

    Для усиления группировки спасателей на Лерос дополнительно направили силы с островов Кос и Самос.

    Еще один лесной пожар произошел в районе Политика на острове Эвбея. Одновременно в районе Софадес округа Кардица огонь охватил сельскохозяйственные угодья. Во всех районах тушение продолжается как с использованием наземной техники, так и с привлечением авиации.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

    Ранее сообщалось, что в 19 городах Италии объявили красный уровень опасности из-за аномальной жары, сопровождающейся температурой до +45°C, а также разрушительных штормов и масштабных лесных пожаров.

    Пожарные Anadolu Agency Европа Лесные пожары Мировые новости Греция
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор