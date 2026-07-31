Трое пожарных погибли при тушении лесных пожаров в Греции

В Греции во время борьбы с крупными лесными пожарами погибли трое пожарных. Возгорания продолжаются на Крите, Лесбосе и полуострове Пелопоннес, передает Kazinform со ссылкой на Kathimerini Greece .

Последний случай произошел на полуострове Пелопоннес, где во время тушения лесного пожара погиб пожарный. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за работ на открытом воздухе. По этому делу задержан один человек.

Ранее в тот же день на юге Крита погибли двое пожарных. По данным местных СМИ, они оказались заблокированы в пожарной машине после того, как пламя стремительно окружило автомобиль во время тушения пожара.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился, вынудив власти объявить эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов через национальную систему экстренного оповещения. Береговая охрана также провела эвакуацию по морю с побережья Агиос-Павлос, спасены 29 человек.

На острове Лесбос во время тушения пожара один из пожарных получил перелом ноги и был госпитализирован. Еще двое пожарных пострадали при ликвидации возгорания в районе города Сития на востоке Крита. Они получили легкие ожоги после того, как оказались в огненной ловушке. Две пожарные машины были уничтожены огнем.

По данным издания, сложные погодные условия и сильный ветер, местами достигающий семи баллов по шкале Бофорта, продолжают осложнять работу экстренных служб.

Для тушения пожара в Ретимно привлечены более 150 пожарных, специализированные наземные подразделения, десятки единиц техники, вертолеты и самолеты. Власти также задействовали беспилотники с тепловизорами для мониторинга распространения огня в режиме реального времени.

На Лесбосе пожарные продолжают бороться с двумя активными очагами возгорания, которые угрожают нескольким населенным пунктам. Работы по ликвидации пожаров продолжаются в разных районах Греции.

Ранее сообщалось о том, что работу на открытом воздухе ограничили в Греции из-за жары.