Работу на открытом воздухе ограничили в Греции из-за жары

В Греции из-за экстремально высокой температуры воздуха сегодня запрещено проводить работы на открытом воздухе с 13:00 до 17:00, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

В заявлении министерства труда и социального обеспечения Греции сообщается, что в течение дня ожидается резкое повышение температуры.

В связи с этим в целях обеспечения безопасности работников с 13:00 до 17:00 запрещены строительные работы, работы на судоверфях, курьерская доставка и другие виды деятельности на открытом воздухе в Центральной Греции, Фессалии, на полуострове Пелопоннес и в регионе Аттика, в который входит столица страны Афины.

Офисным сотрудникам, имеющим проблемы со здоровьем, а также лицам из групп риска, в том числе пожилым и беременным, предписано работать из дома.

По прогнозам Национальной метеорологической службы Греции, из-за волны жары, продолжающейся с 19 июля, сегодня температура воздуха превысит 40 градусов прежде всего в Аттике, Беотии, Фтиотиде, Арголиде, Фессалии и Коринфии. В Фессалии столбики термометров могут подняться до 43 градусов.

Кроме того, на Крите, полуострове Пелопоннес, островах южной части Эгейского моря и в ряде других регионов наряду с жарой ожидается перенос пыли из пустынь.

Ранее сообщалось, что 21 июля в центральной Японии температура воздуха превысила 40°C, что ознаменовало первый в этом году «кокусёби», то есть «невыносимо жаркий день».