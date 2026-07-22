Япония пережила первый «кокусёби» года

21 июля в центральной Японии температура воздуха превысила 40°C, что ознаменовало первый в этом году «кокусёби», то есть «невыносимо жаркий день», передает агентство Kazinform со ссылкой на Jiji Press .

Самая высокая температура — 40,3°C — была зафиксирована в городе Тадзими в префектура Гифу. В городе Тойота в соседней префектуре Айти воздух прогрелся до 40,1°C.

Термин «кокусёби» был введен в апреле для обозначения дней, когда столбик термометра достигает 40°C и служит для более эффективного оповещения населения об экстремальной жаре.

На 278 из 914 метеостанций по всей Японии температура поднялась выше 35°C. Эти дни относятся к категории «мосёби» — «экстремально жарких дней», которая до появления новой терминологии считалась высшим уровнем предупреждения.

Шорты в офисах

Тем временем правительство Токио рекомендовало офисным работникам носить шорты в жаркие летние дни — это очередное ослабление корпоративной культуры Японии в рамках мер «Tokyo Cool Biz», направленной на снижение потребления электроэнергии за счет уменьшения использования кондиционеров.

Предыдущие инициативы призывали «офисных работников» отказаться от пиджаков и галстуков и носить рубашки с короткими рукавами, но ожидаемая в этом году знойная жара вызвала призывы к еще большему уровню неформальности.

Напомним, в июне прошлого года в Японии из-за жары госпитализировали рекордное число человек.

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