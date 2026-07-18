Последствия аномальной жары: как изменение климата влияет на Казахстан

Экстремальная жара в Казахстане перестает быть исключением и становится новой климатической реальностью. Почему это происходит и какие последствия изменение климата несет для здоровья людей, экономики и водной безопасности, разбирался корреспондент Kazinform.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе за последние 4 года из-за сильной жары погибло более 200 тысяч человек. В этом году во Франции из-за критического нагрева речной воды были вынуждены ограничить работу ряда атомных реакторов, а в Германии экономический ущерб от температурных рекордов стал темой открытых дискуссий на государственном уровне.

Климатические сдвиги отчетливо ощущаются и в Казахстане. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в ряде регионов страны столбики термометров могут подняться до отметки +45 градусов. Что стало причиной экстремальной жары? Как она отразится на здоровье граждан, экономике и водной безопасности? Какие уроки из мирового опыта необходимо извлечь Казахстану уже сегодня?

Действительно ли в Казахстане меняется климат

По словам начальника управления климатических исследований РГП «Казгидромет» Нурайлы Кожагельдиной, начиная с 1976 года среднегодовая температура воздуха в нашей стране увеличивается примерно на 0,4 градуса каждые 10 лет.

— Это выше среднеглобального показателя. Особенно быстро теплеют весенние месяцы. В некоторых регионах весенняя температура воздуха поднималась до 0,9 градуса каждые десять лет, — отмечает специалист.

Эту тенденцию подтверждает статистика последних лет. 2025 год официально признан самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Казахстане — средняя температура воздуха превысила климатическую норму сразу на 2,9 градуса. При этом 9 из 10 самых жарких лет в истории страны пришлись уже на XXI век.

Впрочем, в текущем экстремальном всплеске температур виновато не только долгосрочное глобальное потепление. Специалисты Казгидромета объясняют, что сейчас на территорию республики активно поступают горячие и сухие воздушные массы из Ирана.

— Сейчас на территорию Казахстана поступает горячий и сухой воздух из Ирана. Под его влиянием на большей части страны температура воздуха держится выше нормального уровня, — комментирует руководитель управления краткосрочных прогнозов погоды РГП «Казгидромет» Ардак Кальменова.

Таким образом, нынешняя аномальная жара объясняется сочетанием двух факторов: многолетним системным повышением температуры в регионе и мощным тепловым выносом со стороны Ирана. Именно сочетание этих явлений и привело к аномальной жаре в большинстве областей Казахстана.

Для кого зной представляет наибольшую опасность

Главный удар аномальная жара наносит по здоровью человека. Чем выше температура воздуха, тем большую нагрузку испытывает организм. Как отмечает терапевт высшей категории Акмарал Ангалиева, первыми симптомами негативного воздействия зноя обычно становятся признаки обезвоживания. Вслед за этим могут развиться тепловой или солнечный удар, резко повыситься температура тела и начаться скачки артериального давления, что может привести к обострению сердечно-сосудистых патологий. Одновременно возрастает нагрузка на почки.

— В тяжелом состоянии человек может потерять сознание, и могут возникнуть судороги. Если вовремя не оказать медицинскую помощь, нарушится функция нескольких органов, и возникнет угроза для жизни, — предупреждает врач.

При этом степень опасности для всех разная. В группу максимального риска входят дети до 5 лет, пожилые люди старше 65 лет, беременные женщины, а также лица, страдающие диабетом, заболеваниями сердца, сосудов, дыхательной системы и почек. Особую бдительность необходимо проявлять строителям, дорожным рабочим, труженикам сельского хозяйства, вынужденным долгое время находиться под палящим солнцем, и людям, занимающимся активным спортом.

Фото: личный архив Акмарал Ангалиевой

По словам врача, на фоне глобальных климатических изменений и учащения периодов экстремального зноя эти риски будут только расти, что может спровоцировать рост заболеваемости и смертности.

— В Казахстане на учет берутся те, кто обратился за медицинской помощью с признаками солнечного удара, теплового удара и обезвоживания. Однако эти показатели пока стабильно не публикуются в качестве отдельной статистики. Поэтому трудно полностью оценить, насколько именно аномальная жара влияет на здоровье населения, — констатирует эксперт.

По словам специалиста, простые меры предосторожности остаются главным способом защиты. Следует избегать длительного пребывания на улице в пиковые часы зноя — с 11:00 до 17:00.

— Следует пить достаточное количество воды и носить легкую одежду светлых тонов. При возникновении слабости, головокружения, тошноты или повышении температуры тела необходимо, не теряя времени, обратиться за медицинской помощью, — советует Акмарал Ангалиева.

Какие экономические угрозы несет экстремальная жара

Последствия погодных аномалий выходят далеко за рамки медицины. Длительные периоды сверхвысоких температур наносит ущерб аграрному сектору, энергетике, городской инфраструктуре и стабильности розничных цен.

Экономист Расул Рысмамбетов обращает внимание на то, что главную угрозу несет не сам факт высокой температуры, а ее сильный косвенный эффект.

Фото: azh.kz

— В первую очередь усилится дефицит воды. Если воды станет меньше, ослабнет сельское хозяйство. Посевы могут погибнуть, урожай будет созревать раньше срока. Вследствие этого снизятся как объемы, так и качество продукции, — говорит он.

Такой сценарий неизбежно вызовет сокращение предложения на рынке, что подстегнет рост цен на продовольствие. По мнению экономиста, жара не является первопричиной инфляции, но может ускорять рост цен. Однако, во вторник на брифинге в Правительстве вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, отвечая на вопрос журналистов о рисках роста цен на продукты из-за засухи в отдельных регионах страны, заверил, что оснований для беспокойства сейчас нет.

Также по мнению Рысмамбетова, критические температуры создают колоссальное давление на энергосистему. Спасаясь от зноя, население и бизнес массово включают кондиционеры и охлаждающие установки, из-за чего потребление электричества резко возрастает, приводя к пиковым нагрузкам на распределительные сети.

При этом экономист полагает, что списывать все проблемы исключительно на климат было бы ошибкой. Ситуацию усугубляет и современная практика градостроительства. В мегаполисах стремительно растет плотность застройки из бетона и стекла при явном дефиците зеленых зон, а избыточная концентрация населения в крупных городах негативно влияет на качество городской среды.

— Развитие регионов не должно ограничиваться только строительством нового жилья. В первую очередь необходимо открывать рабочие места и создавать условия для комфортной жизни людей в своих регионах. Тогда население не будет массово устремляться в крупные города. Казахстан может использовать европейский опыт. В первую очередь необходимо наращивать энергетические мощности, сбалансированно развивать регионы и совершенствовать миграционную политику, — убежден экономист.

Помимо этого, новые климатические реалии требуют новых подходов к строительной сфере. Проектирование жилых домов и социальных объектов должно вестись с обязательным учетом повышенной теплоизоляции, стандартов энергоэффективности, создания затененных пространств и достаточного озеленения.

— Аномальная жара теперь стала не временным явлением, а нормальным состоянием. Поэтому необходимо планировать города, адаптируя их к этой ситуации. В противном случае здания, возведенные из бетона и стекла, будут сильно нагреваться летом и создавать неудобства для жителей, — резюмирует Рысмамбетов.

Экстремальная жара уже перестала быть редким природным явлением. Ее последствия теперь влияют на стабильность систем здравоохранения, энергетики, экономики и водной безопасности страны. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что подобные волны тепла будут регулярно повторяться и в последующие годы. Именно поэтому для Казахстана жизненно важно уже сегодня внедрять системные меры, которые позволят снизить последствия аномальной жары.

Напомним, 14 июля в Астане был установлен новый температурный рекорд.