Новый температурный рекорд установлен в Астане

По данным синоптиков РГП «Казгидромет», 14 июля 2026 года в Астане был установлен новый температурный рекорд для этой даты, передает корреспондент агентства Kazinform.

Так, максимальная температура воздуха достигла +38,6°C, превысив предыдущий рекорд на 3,3°C. Ранее самый высокий показатель для 14 июля составлял +35,3°C и был зафиксирован в 1992 году.

Ранее сообщалось, что на большей части Казахстана в ближайшие дни ожидается смена синоптической обстановки. На западе, севере, в центре и на востоке страны пройдут дожди с грозами, а на юге и юго-востоке сохранится сильная жара до +46 градусов.

Напомним, 23 июня 2026 года в Астане был также установлен температурный рекорд для этой даты. Тогда максимальная температура воздуха достигла +36,8°C, превысив предыдущий рекорд на 0,4°C.