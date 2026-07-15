До +46 градусов ожидается на юге Казахстана

На большей части Казахстана в ближайшие дни ожидается смена синоптической обстановки. На западе, севере, в центре и на востоке страны пройдут дожди с грозами, а на юге и юго-востоке сохранится сильная жара до +46 градусов, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным метеорологов, с прохождением северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в западных, северных, центральных и восточных регионах прогнозируется неустойчивый характер погоды.

Ожидаются дожди с грозами, 16–17 июля в отдельных районах пройдут сильные осадки. Также возможны град и шквалистое усиление ветра.

На фоне осадков на западе страны жара постепенно ослабеет. Днем температура воздуха составит +22…+35 градусов. На севере ожидается кратковременное понижение температуры до +21…+36 градусов.

В то же время в центральных и восточных регионах сохранится очень сильная жара — до +41 градуса.

На юге, юго-востоке и местами на юго-западе республики продолжится влияние горячих воздушных масс, поступающих из районов Средней Азии. Здесь прогнозируется преимущественно погода без осадков, лишь в горных районах юго-востока возможны кратковременные грозовые дожди.

По прогнозу синоптиков, дневная температура воздуха на юге и юго-востоке страны достигнет +41…+46 градусов, что превышает климатическую норму.