«Не стоит паниковать»: в Минсельхозе Казахстана высказались о цене хлеба после засухи

В Министерстве сельского хозяйства не ожидают роста цен на социальный хлеб из-за возможного снижения урожая. Об этом сообщил вице-министр Азат Султанов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отвечая на вопрос журналистов о рисках роста цен на продукты из-за засухи в отдельных регионах страны, Султанов пояснил, что высокий урожай не всегда выгоден самим сельхозпроизводителям.

— У фермеров диаметрально противоположное мнение на тему «хороший год». Если для нас хороший год — это когда большой урожай, то для них хороший год зачастую — это когда небольшой урожай, потому что цена на выращенную ими продукцию становится выше. Соответственно, все это сказывается и на себестоимости производства социально значимых товаров, — сказал он на брифинге в Правительстве.

При этом, по словам вице-министра, цена социального хлеба не менялась даже в периоды существенных колебаний стоимости зерна.

— И при цене 180 тысяч тенге за тонну зерна, которую мы наблюдали четыре года назад, и при текущей цене около 90 тысяч тенге цена социального хлеба остается неизменной — 110 тенге на прилавке. Все необходимые меры для того, чтобы эту цену сохранять, государство предпринимает, — отметил Султанов.

Он подчеркнул, что оснований для беспокойства сейчас нет.

— Опасаться того, что мы останемся без хлеба или что хлеб будет дорогим, пока рано. Не стоит по этому поводу паниковать. Если все же возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства, государство примет меры по сдерживанию цен. Мы считаем, что нынешняя ситуация не заслуживает каких-либо переживаний, — заключил вице-министр.

Ранее в Минсельхозе объяснили резкое изменение цен на сахар в некоторых регионах.