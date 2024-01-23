Огромные пробки, очереди на АЗС: что происходит в Алматы после землетрясения

Жители Алматы после того, как ощутили сильное землетрясение, массово начали покидать город. На улицах образовались огромные пробки, а на автозаправочных станциях очереди, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях многие делятся фото и видео происходящего. Загруженность дорог в мегаполисе по состоянию на 02:00 часов 23 января оценивается в 5 баллов. На АЗС также наблюдаются очереди. Помимо всего сообщается, что цены на такси поднялись от 5 до 20 тысяч тенге за одну поездку.

Между тем, в ДЧС Алматы призывают жителей не поддаваться панике сохранять спокойствие.

В городе в каждом районе работают точки сбора населения при ЧС. Это организации образования, соответствующие самым строгим строительным нормам и правилам: школы, детсады, колледжи, вузы.

В связи землетрясением в Алматы работает горячая линия по номеру: +7 727 278 20 83 и +7 727 278 20 84.

Также полицией Алматы приняты меры по обеспечению правопорядка в городе. Сообщается, что общественный порядок в городе не нарушен.

— Уплотнено количество нарядов патрульной полиции, организовано патрулирование жилых массивов участковыми инспекторами полиции. С целью обеспечения пропускной способности дорог и во избежание заторов инспекторы патрульной полиции перешли на ручное регулирование дорожного трафика, — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Полиция Алматы призывает граждан покидая свои квартиры и дома, запирать двери.

Кроме того, медицинские службы работают в усиленном режиме.

— Управление общественного здравоохранения города Алматы сообщает, что служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные стационары, детские стационары, организации родовспоможения города работают в усиленном режиме. Пострадавших нет, обращений от граждан не поступало, — отметили в УОЗ.

В свою очередь, Международный аэропорт Алматы работал и работает в штатном режиме. Никаких ограничений по приему и выпуску воздушных судов со стороны аэропорта нет.

Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.

Позже в ДЧС сообщили, что повторных толчков не прогнозируется.

В свою очередь в акимате Алматы заявили, что пункты сбора населения открыты.