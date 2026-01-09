Очередной незаконный объект снесли в Алматы

Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, ранее в отношении собственника объекта (физического лица) в рамках внеплановой проверки были приняты административные меры с выдачей предписания об устранении выявленных нарушений.

В связи с неисполнением требований предписания управление обратилось с иском в Жетысуский районный суд о сносе незаконно возведенного объекта. Решением суда от 17 декабря 2024 года исковые требования были удовлетворены.

Постановлением Алматинского городского суда от 20 февраля 2025 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

На сегодня собственником самостоятельно произведен снос объекта во исполнение решения суда.

Ранее в Алматы был снесен незаконно возведенный двухэтажный объект по улице Байдибек би, 59.

Также сообщалось о начале демонтажа незавершенного высотного здания, расположенного вблизи озера Сайран на проспекте Абая.