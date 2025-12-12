РУ
    22:36, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Незаконное двухэтажное здание сносят в Алматы

    Двухэтажный объект расположен по улице Байдибек би, д. 59, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, ранее в отношении «ИП Он жеті» приняты административные меры в рамках внеплановой проверки. После был подан иск в специализированный межрайонный экономический суд города с требованиями снести двухэтажное нежилое помещение.

    Фото: акимат Алматы

    — Решением суда иск удовлетворен 23 июня 2025 года. Постановлением городского суда Алматы от 20 октября 2023 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей Департамента юстиции, — отметили в управлении.

    Фото: акимат Алматы

    Недавно по решению суда в Алматы снесли автомойку самообслуживания, которая расположена по улице Жумабаева, 12. Здание было построено без полного пакета разрешительных документов. 

    Еламан Турысбеков
    Автор
