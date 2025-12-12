Незаконное двухэтажное здание сносят в Алматы

Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, ранее в отношении «ИП Он жеті» приняты административные меры в рамках внеплановой проверки. После был подан иск в специализированный межрайонный экономический суд города с требованиями снести двухэтажное нежилое помещение.

Фото: акимат Алматы

— Решением суда иск удовлетворен 23 июня 2025 года. Постановлением городского суда Алматы от 20 октября 2023 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей Департамента юстиции, — отметили в управлении.

Фото: акимат Алматы

Недавно по решению суда в Алматы снесли автомойку самообслуживания, которая расположена по улице Жумабаева, 12. Здание было построено без полного пакета разрешительных документов.