Очередную автомойку сносят в Алматы

Как сообщили в управлении градостроительного контроля, в ходе внеплановой проверки установлено, что собственником (физлицо) выстроено здание без полного пакета разрешительных документов.

В рамках внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на демонтаж здания.

Демонтаж здания ведется собственником самостоятельно во исполнение требований предписания.

Напомним, ранее в Алматы уже снесли самовольно возведенную автомойку с сервисным центром.

Также весной этого года по решению суда была демонтирована автомойка, расположенная по улице Жукова/Затаевич, дом 135/17.