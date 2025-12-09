23:00, 08 Декабрь 2025 | GMT +5
Очередную автомойку сносят в Алматы
По решению суда в Алматы сносят автомойку самообслуживания, которая расположена по улице Жумабаева, 12, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в управлении градостроительного контроля, в ходе внеплановой проверки установлено, что собственником (физлицо) выстроено здание без полного пакета разрешительных документов.
В рамках внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на демонтаж здания.
Демонтаж здания ведется собственником самостоятельно во исполнение требований предписания.
Напомним, ранее в Алматы уже снесли самовольно возведенную автомойку с сервисным центром.
Также весной этого года по решению суда была демонтирована автомойка, расположенная по улице Жукова/Затаевич, дом 135/17.