РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Очередную автомойку сносят в Алматы

    По решению суда в Алматы сносят автомойку самообслуживания, которая расположена по улице Жумабаева, 12, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении градостроительного контроля, в ходе внеплановой проверки установлено, что собственником (физлицо) выстроено здание без полного пакета разрешительных документов. 

    В рамках внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на демонтаж здания.

    Демонтаж здания ведется собственником самостоятельно во исполнение требований предписания.

    Напомним, ранее в Алматы уже снесли самовольно возведенную автомойку с сервисным центром. 

    Также весной этого года по решению суда была демонтирована автомойка, расположенная по улице Жукова/Затаевич, дом 135/17. 

    Теги:
    Снос Суды Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают