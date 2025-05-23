Еще одну незаконную автомойку снесли в Алматы

Объект находится по улице Жукова/Затаевич, дом 135/17.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, собственник (физлицо) без разрешительных документов хозяйственным способом возвел автомойку, за что был привлечен к административной ответственности.

Фото: акимат Алматы

14 ноября 2023 года управление подало иск о сносе объекта в Медеуский районный суд, после чего последовали судебные разбирательства. В итоге иск был удовлетворен, и в последующем решение на снос оставлено апелляционной судебной коллегией без изменения.

Дело передали в департамент юстиции, 2 июля 2024 года возбуждено исполнительное производство.

— Объект снесли накануне с участием судебных исполнителей, — уточнили в управлении.

Напомним, с начала 2022 года по май 2025 года в городе полностью или частично снесено 88 объектов, возведенных без разрешительных документов, в том числе жилые комплексы «Мечта», KHAN и другие.