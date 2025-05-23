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    09:50, 23 Май 2025 | GMT +5

    Еще одну незаконную автомойку снесли в Алматы

    По решению суда под снос попала автомойка, построенная без разрешительных документов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: акимат Алматы

    Объект находится по улице Жукова/Затаевич, дом 135/17.

    Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, собственник (физлицо) без разрешительных документов хозяйственным способом возвел автомойку, за что был привлечен к административной ответственности.

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    Фото: акимат Алматы

    14 ноября 2023 года управление подало иск о сносе объекта в Медеуский районный суд, после чего последовали судебные разбирательства. В итоге иск был удовлетворен, и в последующем решение на снос оставлено апелляционной судебной коллегией без изменения.

    Дело передали в департамент юстиции, 2 июля 2024 года возбуждено исполнительное производство.

    — Объект снесли накануне с участием судебных исполнителей, — уточнили в управлении.

    Напомним, с начала 2022 года по май 2025 года в городе полностью или частично снесено 88 объектов, возведенных без разрешительных документов, в том числе жилые комплексы «Мечта», KHAN и другие.

    Теги:
    Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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