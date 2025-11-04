РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:44, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Очередного подрядчика лишили лицензии в Алматы

    В Алматы лишили лицензии ТОО «СК MEGARON», занимавшееся реконструкцией водопроводных сетей на ряде улиц, передает агентство Kazinform.

    водопровод
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении градостроительного контроля города, компания проводила работы по реконструкции водопроводных сетей от улицы Б. Хмельницкого по улицам Тажибаева, Бакинской, Физули до улицы Майлина, а также на участках улиц Мынбаева и Манаса.

    — На основании обращения технического надзора ТОО «Алатау ТН» управлением проведена внеплановая проверка в отношении подрядной организации. В результате выявлено несоблюдение требований государственных нормативов в области строительства. В отношении ТОО «СК MEGARON» приняты административные меры с лишением строительной лицензии, — отметили в ведомстве.

    Напомним, ранее были лишены лицензий строительные компании ТОО «СК 7 строй» и ТОО «AsiaMax».

    Кроме того, в отношении ТОО «Құрылысшы — ТБС» также приняты административные меры с лишением подвида строительной лицензии. 

    Теги:
    Строительство Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают