Очередного подрядчика лишили лицензии в Алматы

Как сообщили в управлении градостроительного контроля города, компания проводила работы по реконструкции водопроводных сетей от улицы Б. Хмельницкого по улицам Тажибаева, Бакинской, Физули до улицы Майлина, а также на участках улиц Мынбаева и Манаса.

— На основании обращения технического надзора ТОО «Алатау ТН» управлением проведена внеплановая проверка в отношении подрядной организации. В результате выявлено несоблюдение требований государственных нормативов в области строительства. В отношении ТОО «СК MEGARON» приняты административные меры с лишением строительной лицензии, — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее были лишены лицензий строительные компании ТОО «СК 7 строй» и ТОО «AsiaMax».

Кроме того, в отношении ТОО «Құрылысшы — ТБС» также приняты административные меры с лишением подвида строительной лицензии.