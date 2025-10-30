РУ
    14:07, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Строили с нарушениями: еще одну компанию в Алматы лишили лицензии

    В Алматы продолжают принимать меры к подрядным организациям, нарушающим строительные нормы и стандарты, передает агентство Kazinform.

    строительство
    Фото: управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования СКО

    В управлении градостроительного контроля сообщили о лишении лицензии еще одной компании, допустившей серьезные нарушения при возведении образовательного объекта.

    — Внеплановая проверка по объекту строительства пристройки к зданию КГУ «Школа-гимназия № 174» выявила отклонения от проектных решений и несоблюдение требований государственных нормативов. В отношении подрядной организации ТОО «Құрылысшы — ТБС» приняты административные меры с лишением подвида строительной лицензии, — отметили в ведомстве.

    Накануне строительных лицензий лишились ТОО «AsiаМах», осуществлявшее реконструкцию уличной канализационной сети по улице Абиша Кекилбайулы,  и ТОО «СК 7 строй», проводившее работы по объектам благоустройства и образования. 

    Также ранее была лишена аккредитации компания технического надзора ТОО «Алатау сапа курылыс», чьи ненадлежащие действия привели к обвалу асфальта на пересечении улиц Яссауи и Дастан.  За аналогичные нарушения привлечена к административной ответственности и компания ТОО «Аркада KZ», допустившая провалы дорожного покрытия на улице Аманжол.

    — Кроме того, обе подрядные организации, проводившие работы на данных объектах также привлечены к административной ответственности с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений, — добавили в управлении.

    Ранее заместитель акима города Бейбут Шаханов отметил, что в Алматы ведется системная работа по мониторингу и проверке деятельности строительных компаний. 

    В акимате заявляли, что усиливают требования к подрядным организациям, участвующим в государственных закупках. Компании, которые срывают сроки, нарушают стандарты или не выполняют взятые обязательства, не будут допускаться к участию в тендерах. 

