В Алматы лишили аккредитации технадзор после обвала асфальта

— В результате за ненадлежащий контроль в отношении ТОО «Алатау сапа курылыс», осуществлявшего функции технического надзора, приняты административные меры. По итогам проверки технадзор лишился свидетельства об аккредитации с правом осуществлять данный вид деятельности, — сообщили в управлении.

Также административные меры с выдачей предписания на устранение выявленных нарушений приняты в отношении подрядчика ТОО «Спецкоммунострой». Компания допустила отклонения от проектных решений и не соблюдала требований государственных нормативов в области строительства.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как подчеркнули в управлении, по городу усилен контроль за производством строительно-монтажных работ.

Накануне сообщалось о лишении лицензии строительной компании AsiaMax, проводившей реконструкцию уличной канализационной сети по улице Абиша Кекилбайулы. Кроме того, ведется проверка в отношении ТОО «СК MEGARON».

Отметим, 17 сентября на пересечении улиц Яссауи и Дастан произошло вспучивание дорожного покрытия. В одной из трещин застрял пассажирский автобус.

В Алматы ужесточают требования к подрядным организациям, участвующим в государственных закупках. Компании, которые срывают сроки, нарушают стандарты или не выполняют взятые обязательства, не будут допускаться к участию в тендерах.