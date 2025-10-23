РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:45, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы лишили аккредитации технадзор после обвала асфальта

    После провала дороги на пересечении улиц Яссауи и Дастан управление градостроительного контроля Алматы провело внеплановую проверку объекта строительства инженерных сетей в микрорайоне Достык, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Алматы лишили аккредитации технадзор после обвала асфальта
    Фото: пресс-служба акимата Алматы

    — В результате за ненадлежащий контроль в отношении ТОО «Алатау сапа курылыс», осуществлявшего функции технического надзора, приняты административные меры. По итогам проверки технадзор лишился свидетельства об аккредитации с правом осуществлять данный вид деятельности, — сообщили в управлении.

    Также административные меры с выдачей предписания на устранение выявленных нарушений приняты в отношении подрядчика ТОО «Спецкоммунострой». Компания допустила отклонения от проектных решений и не соблюдала требований государственных нормативов в области строительства.

    В Алматы лишили аккредитации технадзор после обвала асфальта
    Фото: пресс-служба акимата Алматы

    Как подчеркнули в управлении, по городу усилен контроль за производством строительно-монтажных работ.

    Накануне сообщалось о лишении лицензии строительной компании AsiaMax, проводившей реконструкцию уличной канализационной сети по улице Абиша Кекилбайулы. Кроме того, ведется проверка в отношении ТОО «СК MEGARON».

    Отметим, 17 сентября на пересечении улиц Яссауи и Дастан произошло вспучивание дорожного покрытия. В одной из трещин застрял пассажирский автобус.

    В Алматы ужесточают требования к подрядным организациям, участвующим в государственных закупках. Компании, которые срывают сроки, нарушают стандарты или не выполняют взятые обязательства, не будут допускаться к участию в тендерах.

    Теги:
    Алматы Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают