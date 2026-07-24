Очереди за автогазом в Мангистауской области: поставки увеличат на три тысячи тонн

В Мангистауской области для устранения очередей на АГЗС ожидается поставка дополнительных партий сжиженного газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление предпринимательства региона.

Очереди на газозаправочных станциях Мангистауской области образовались из-за плановых работ на Атырауском НПЗ. В связи с этим дополнительный объем в размере 1 тыс. тонн был выделен с завода «СНПС-Актобемунайгаз» в Актобе. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Пікір Сансызбаев.

Ежемесячно в Мангистаускую область поставляется 18 тыс. тонн СНГ с Казахского газоперерабатывающего завода в Жанаозене, а также дополнительно от 1 до 2 тыс. тонн — с Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

Однако в период с 25 июня по 15 июля текущего года на Атырауском НПЗ проводились плановые ремонтные работы.

На сегодня из выделенных 1 000 тонн в область уже доставлено 438 тонн, еще 556 тонн находятся в пути. При этом необходимо учитывать, что поставки из Актобе осуществляются железнодорожным транспортом, что создает определенные логистические сложности.

С 20 июля 2026 года Атырауский нефтеперерабатывающий завод возобновил работу в полном производственном режиме. В связи с этим Министерством энергетики Республики Казахстан на июль дополнительно выделены объемы сжиженного нефтяного газа. С учетом основных и дополнительных поставок из Атырау в область начнет поступать еще 2 тыс. тонн СНГ.

— Для устранения некачественной работы АГЗС акиматами районов ежедневно дважды проводится мониторинг ситуации. Если будут выявлены автогазозаправочные станции, которые закрываются раньше установленного времени, открываются с опозданием либо реализуют газ только по талонам, в отношении них будут приняты меры в рамках действующего законодательства, — отметил П. Сансызбаев.

Руководитель управления предпринимательства и торговли также отметил, что с началом летнего сезона потребление сжиженного нефтяного газа в Мангистауской области увеличивается на 15–20%.

— Поскольку наш регион является туристической зоной, летом значительно возрастает транспортный поток, а вместе с ним и спрос на сжиженный газ. В настоящее время совместно с профильным министерством и заводами проводится работа по ликвидации очередей на автогазозаправочных станциях. По результатам мониторинга, проведенного 19 июля с 16:00 до 18:00, в области работали 102 автогазозаправочные станции, из них на 68 наблюдались очереди автомобилей, — сообщил руководитель управления.

В ходе брифинга заместитель акима города Актау Бекнур Балиулы призвал жителей не доверять необоснованной информации о том, что дефицит сжиженного газа приведет к повышению его стоимости.

— Установленная цена на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области составляет 72 теңге за литр. Это самая низкая цена в Республике Казахстан. На сегодняшний день ситуация в регионе остается стабильной, вопрос о повышении стоимости газа не рассматривается, — подчеркнул он.

Также на брифинге заместитель акима Тупкараганского района Саламат Ильджанов и заместитель акима Мунайлинского района Сериккали Канапин проинформировали о проводимой в районах работе по устранению дефицита и обеспечению населения сжиженным нефтяным газом в достаточном объеме.

Кроме того, в городах и районах Жанаозен, Каракия, Бейнеу и Мангистауском районе ситуация находится под постоянным контролем, проводятся аналогичные мероприятия по стабилизации поставок.

По информации ответственных лиц, в ближайшее время поставки сжиженного нефтяного газа будут полностью восстановлены и стабилизированы.

Напомним, после появления в соцсетях кадров с очередями на автогазозаправочных станциях стали известны актуальные данные о работе АГЗС и наличии сжиженного нефтяного газа в Актау.