На Атырауском НПЗ начались ремонтные работы

Планово-предупредительные работы (ППР) стартовали 26 июня на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в соответствии с законодательством РК и графиком Минэнерго, передает Kazinform.

Планово-предупредительные работы проводятся для обеспечения надежности оборудования, стабильности технологических процессов и повышения общей производственной эффективности.

Фото: КазМунайГаз

— Запланировано обязательное техническое освидетельствование 20 реакторов, 213 емкостей, 32 колонн и 231 единицы теплообменного оборудования, а также замена отдельных участков трубопроводов. На ряде технологических установок будут обновлены катализаторы в объеме более 335 тонн. В целях увеличения объёмов производства светлых нефтепродуктов — автобензина, дизельного и авиационного топлива — на установке ЭЛОУ АВТ-3 планируется замена внутренних устройств вакуумной колонны. Промывка оборудования будет осуществляться в закрытой дренажной системе, что позволит минимизировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, — сообщает КазМунайГаз.

Отмечается, что к работам привлечены порядка 1685 специалистов и 53 единицы специализированной техники. Особое внимание во время ППР будет уделено охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

Фото: КазМунайГаз

Для поддержания стабильности на внутреннем рынке ГСМ (горюче-смазочных материалов) отгрузка нефтепродуктов в период ППР будет осуществляться за счет заранее сформированных резервов.

— На начало работ в резервуарном парке АНПЗ накоплено 38 тыс. тонн автобензина, 31,3 тыс. тонн дизельного топлива, 6,8 тыс. тонн авиатоплива. На текущий момент ситуация на рынке нефтепродуктов Республики Казахстан стабильная: запасы бензина марки АИ-92 в размере 34-дневного потребления, а запасы дизельного топлива — 32-дневного потребления, — добавили в нацкомпании.

Фото: КазМунайГаз

В КазМунайГаз добавили, что поэтапный ввод в эксплуатацию технологических установок запланирован на 10 июля текущего года.

Напомним, что в марте стартовали планово-предупредительные работы на Шымкентском НПЗ.