На Шымкентском НПЗ начался ремонт: отгрузка ГСМ осуществляется за счет резервов

27 марта 2026 года, в соответствии с требованиями Закона РК «О гражданской защите» в области промышленной безопасности и утвержденным графиком Министерства энергетики, на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе начались планово-предупредительные работы.

С целью поддержания стабильности на внутреннем рынке ГСМ (горюче-смазочных материалов) отгрузка нефтепродуктов в период ППР будет осуществляться за счет заранее сформированных резервов.

Ремонт проводится для обеспечения надежности оборудования, стабильности технологических процессов и повышения общей производственной эффективности. ️В рамках ППР запланированы обязательные технические освидетельствования и экспертизы для оборудования, работающего под давлением — более 573 единиц, а также для технологических трубопроводов — более 170 единиц.

Особое внимание будет уделяться охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Всего в ремонтных работах будут задействованы более 2035 человек и 222 единиц спецтехники. Среди наиболее крупных работ в период ППР — замена труб радиантной камеры печи П-101/1-1,2 установки ЭЛОУ-АТ, капитальный ремонт футеровки свода печи П-101/1-1,2 установки ЭЛОУ-АТ, капитальный ремонт печи П-301/1,2 с заменой камеры конвекции, труб и отводов радиантной камеры печи установки гидроочистки дизельного топлива, капитальный ремонт агрегата воздуходувки СК-1001 установки каталитического крекинга, замена холодильника катализатора Т-1002, Т-1003 установки каталитического крекинга.

На начало работ в резервуарном парке завода накоплены запасы: автобензин — 29 450 тонн, дизельное топливо — 22 900 тонн, авиакеросин — 10 530 тонн. Во время проведения ППР на ПКОП два других нефтеперерабатывающих завода КазМунайГаза — Павлодарский НХЗ и Атырауский НПЗ продолжат производство нефтепродуктов в штатном режиме.

На текущий момент ситуация на рынке нефтепродуктов Республики Казахстан стабильная: запасы бензина марки АИ-92 в размере 38-дневного потребления, а запасы дизельного топлива — 49-дневного потребления. С 20 апреля текущего года запланирован поэтапный ввод в эксплуатацию технологических установок.

В КазМунайГазе отметили, что предыдущие планово-предупредительные работы на ПКОП проводились весной 2024 года. Текущий ППР станет важным этапом для предприятия. После его завершения завод переходит на увеличенный межремонтный период. То есть следующие масштабные работы на предприятии пройдут только в 2030 году. В 2028 году предусмотрен краткосрочный текущий ремонт отдельных установок. В целом, это позволит Шымкентскому НПЗ работать без длительных остановок, обеспечивая внутренний рынок стабильным выпуском нефтепродуктов, говорится в сообщении.