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    Ситуацию с очередями за автогазом в Актау прокомментировали в акимате

    После появления в соцсетях кадров с очередями на автогазозаправочных станциях стали известны актуальные данные о работе АГЗС и наличии сжиженного нефтяного газа в Актау, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ситуацию с очередями за автогазом в Актау прокомментировали в акимате
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    По состоянию на 19 июля 2026 года в городе работают 32 автогазозаправочные станции. На всех АГЗС розничная цена сжиженного нефтяного газа составляет 72 тенге за литр.

    По данным мониторинга местного акимата, ситуация с очередями остается стабильной. На автогазозаправочных станциях, расположенных за пределами города, в среднем ожидают от 3 до 15 автомобилей, а на некоторых АГЗС очередей нет вовсе.

    В акимате заверили, что ситуация с обеспечением автогазом находится на постоянном контроле. Жителей призывают ориентироваться на официальную информацию.

    Напомним, почти 600 попыток незаконного вывоза топлива из Казахстана пресекли с начала года.

    АЗС Регионы Казахстана Пробки Актау Газ
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор