Ситуацию с очередями за автогазом в Актау прокомментировали в акимате

После появления в соцсетях кадров с очередями на автогазозаправочных станциях стали известны актуальные данные о работе АГЗС и наличии сжиженного нефтяного газа в Актау, передает корреспондент агентства Kazinform.

По состоянию на 19 июля 2026 года в городе работают 32 автогазозаправочные станции. На всех АГЗС розничная цена сжиженного нефтяного газа составляет 72 тенге за литр.

По данным мониторинга местного акимата, ситуация с очередями остается стабильной. На автогазозаправочных станциях, расположенных за пределами города, в среднем ожидают от 3 до 15 автомобилей, а на некоторых АГЗС очередей нет вовсе.

В акимате заверили, что ситуация с обеспечением автогазом находится на постоянном контроле. Жителей призывают ориентироваться на официальную информацию.

Напомним, почти 600 попыток незаконного вывоза топлива из Казахстана пресекли с начала года.