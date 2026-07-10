Раньше срока завершили плановый ремонт на Атырауском НПЗ

Атырауский нефтеперерабатывающий завод с опережением графика на 1,5 суток завершил ремонтные работы и поэтапно вновь запустил производство. В ходе ремонта были модернизированы основные технологические установки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил генеральный директор завода Куаныш Бишимов, планово-предупредительные работы были проведены в соответствии с правилами промышленной безопасности.

— В ходе ремонта было проведено техническое освидетельствование, проверка и экспертиза 20 реакторов, 213 емкостей, 32 колонн и 231 теплообменника. Также были обновлены отдельные участки трубопроводов, заменено более 335 тонн катализатора в ряде технологических установок. С целью увеличения объемов производства таких легких нефтепродуктов, как автобензин, дизельное топливо и авиатопливо, были обновлены внутренние устройства вакуумной колонны установки ЭЛОУ АВТ-3, — сообщили в пресс-службе завода.

К плановым ремонтным работам было привлечено около 1 700 специалистов и более 50 единиц специальной техники.

Как сообщили в предприятии, 8 июля, после планового ремонта завод принял первую нефть и начался поэтапный запуск технологических установок.

Кроме того, на заводе реализуется проект реконструкции наружной энергетической инфраструктуры, которая дает возможность формировать дополнительный резервный источник энергии. Также поэтапно реализуется стратегический проект по переходу на трехлетний межремонтный цикл с целью повышения надежности оборудования предприятия.

Ранее сообщалось, что жителей 80 домов, расположенных вблизи АНПЗ, могут переселить в безопасное место.