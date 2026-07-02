Жителей 80 домов рядом с НПЗ могут переселить в Атырау
Вопрос переселения жителей 80 жилых домов, расположенных в санитарно-защитной зоне Атырауского нефтеперерабатывающего завода, в безопасное место в настоящее время рассматривается местным исполнительным органом. Об этом сообщили в прокуратуре Атырауской области, передает корреспондент Kazinform.
По информации надзорного органа, на основании акта прокурорского реагирования была утверждена новая санитарно-защитная зона Атырауского нефтеперерабатывающего завода. На территории, вошедшей в эту зону, проживают более 200 человек.
— Экологическая проблема, связанная с опасной зоной вокруг нефтеперерабатывающего завода, которая оставалась нерешенной на протяжении 10 лет, наконец нашла свое решение. В настоящее время решается вопрос переселения жителей 80 жилых домов в безопасное место, — сообщили в прокуратуре.
Кроме того, решением коллегии прокуратуры по вопросам экологии, посвященным вопросам озеленения, определены ответственные должностные лица, а также разработаны концепция формирования «зеленого пояса» региона и ряд других мероприятий.
— Ранее деревья высаживались на удаленных территориях, где отсутствовали полив и надлежащий уход, что приводило к их гибели. Теперь прокуратура систематизировала работу всех задействованных предприятий и государственных органов, что позволит поэтапно провести комплексное озеленение крупных населенных пунктов региона и улучшить качество атмосферного воздуха, — дополнили в пресс-службе прокуратуры области.