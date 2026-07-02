Жителей 80 домов рядом с НПЗ могут переселить в Атырау

Вопрос переселения жителей 80 жилых домов, расположенных в санитарно-защитной зоне Атырауского нефтеперерабатывающего завода, в безопасное место в настоящее время рассматривается местным исполнительным органом. Об этом сообщили в прокуратуре Атырауской области, передает корреспондент Kazinform.

По информации надзорного органа, на основании акта прокурорского реагирования была утверждена новая санитарно-защитная зона Атырауского нефтеперерабатывающего завода. На территории, вошедшей в эту зону, проживают более 200 человек.

— Экологическая проблема, связанная с опасной зоной вокруг нефтеперерабатывающего завода, которая оставалась нерешенной на протяжении 10 лет, наконец нашла свое решение. В настоящее время решается вопрос переселения жителей 80 жилых домов в безопасное место, — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, решением коллегии прокуратуры по вопросам экологии, посвященным вопросам озеленения, определены ответственные должностные лица, а также разработаны концепция формирования «зеленого пояса» региона и ряд других мероприятий.