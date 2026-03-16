08:44, 16 Март 2026 | GMT +5
Объявлены итоги «Оскара»-2026
Американская киноакадемия признала лучшей картиной фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Андерсон также был награжден за лучшую режиссуру и адаптированный сценарий. В общей сложности его фильм удостоился шести наград.
Приз за лучшую мужскую роль получил Майкл Б. Джордан («Грешники»), за лучшую женскую роль — Джесси Бакли («Гамнет»).
Лучшая оригинальная песня — Golden — «Кей-поп-охотницы на демонов».
Лучший фильм на иностранном языке — «Сентиментальная ценность» (Норвегия)
Лучший мультфильм — «Кей-поп-охотницы на демонов».
Список номинантов на 98-ю премию «Оскар» можно посмотреть здесь.