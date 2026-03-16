РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:44, 16 Март 2026 | GMT +5

    Объявлены итоги «Оскара»-2026

    Американская киноакадемия признала лучшей картиной фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Фото: lafilm.edu

    Андерсон также был награжден за лучшую режиссуру и адаптированный сценарий. В общей сложности его фильм удостоился шести наград.

    Приз за лучшую мужскую роль получил Майкл Б. Джордан («Грешники»), за лучшую женскую роль — Джесси Бакли («Гамнет»).

    Лучшая оригинальная песня — Golden — «Кей-поп-охотницы на демонов».

    Лучший фильм на иностранном языке — «Сентиментальная ценность» (Норвегия)

    Лучший мультфильм — «Кей-поп-охотницы на демонов».

    Список номинантов на 98-ю премию «Оскар» можно посмотреть здесь.

    Теги:
    Фильмы Новости шоу-бизнеса в мире Новости кино Премия Награда Кинотеатры
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают