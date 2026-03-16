Объявлены итоги «Оскара»-2026

Андерсон также был награжден за лучшую режиссуру и адаптированный сценарий. В общей сложности его фильм удостоился шести наград.

Приз за лучшую мужскую роль получил Майкл Б. Джордан («Грешники»), за лучшую женскую роль — Джесси Бакли («Гамнет»).

Лучшая оригинальная песня — Golden — «Кей-поп-охотницы на демонов».

Лучший фильм на иностранном языке — «Сентиментальная ценность» (Норвегия)

Лучший мультфильм — «Кей-поп-охотницы на демонов».

Список номинантов на 98-ю премию «Оскар» можно посмотреть здесь.