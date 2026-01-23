В Голливуде объявили номинантов на «Оскар»

Церемония награждения состоится 15 марта 2026 года в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе и будет транслироваться в прямом эфире более чем в 200 странах мира.

В борьбе за звание лучшего фильма примут участие 10 фильмов:

«Бугония» («Bugonia») — режиссер Йоргос Лантимос

«Формула-1» («F1») — режиссер Джозеф Косински

«Франкенштейн» («Frankenstein») — режиссер Гильермо дель Торо

«Гамнет» («Hamnet») — режиссер Хлоя Чжао

«Марти Великолепный» («Marty Supreme») — режиссер Джош Сафди

«Битва за битвой» («One Battle After Another») — режиссер Пол Томас Андерсон

«Секретный агент» («The Secret Agent») — режиссер Клебер Мендонса Фильо

«Сентиментальная ценность» («Sentimental Value») — режиссер Йоаким Триер

«Грешники» («Sinners») — режиссер Райан Куглер

«Поезда мечты» («Train Dreams») — режиссер Клинт Бентли

Кадр из видео kinoafisha.info

За лучшую режиссуру сразятся:

«Гамнет» («Hamnet») — режиссер Хлоя Чжао

«Марти Великолепный» («Marty Supreme») — режиссер Джош Сафди

«Битва за битвой» («One Battle After Another») — режиссер Пол Томас Андерсон

«Сентиментальная ценность» («Sentimental Value») — режиссер Йоаким Триер

«Грешники» («Sinners») — режиссер Райан Куглер

Кадр из видео kinoafisha.info

Среди картин, которые поборются за звание лучшего документального фильма, - Алабамское решение» («The Alabama Solution») — режиссер Эндрю Джареки, Увидь меня в хорошем свете» («Come See Me in the Good Light») — режиссер Райан Уайт, «Прорезая скалы» («Cutting Through Rocks») — режиссер Сара Хаки, «Идеальный сосед» («The Perfect Neighbor») — режиссер Гита Гандбир и другие.

Абсолютным лидером по числе номинаций стал фильм режиссера Райана Куглера «Грешники» («Sinners»). 16 номинаций! Столько не было еще ни у одного фильма в истории американской киноакадемии. Кроме того, лидером по числу номинаций стали фильмы «Битва за битвой», «Сентиментальная ценность», которая претендует на статуетку в категории «Лучший фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке», «Грешники» и «Марти Великолепный».

Полный список номинантов можно увидеть на официальном сайте премии.

Главные претенденты на победу

Традиционно ключевым ориентиром при выборе будущих оскаровских лауреатов считаются итоги премии «Золотой глобус». В этом году они уже обозначили круг главных фаворитов сезона.

Одной из самых обсуждаемых тем премии стало шуточное противостояние за звание лучшего актера между Леонардо Ди Каприо, исполнившего главную роль престарелого бунтаря в «Битва за битвой» и Тимоти Шаламе за роль в спортивной драме «Марти Великолепный». В номинации «Лучший актер» победу тогда одержал Шаламе, что многие кинокритики восприняли как знак для «Оскара».

Главным триумфатором «Золотых глобусов» стала картина «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона. Фильм получил награды за лучший фильм в категории «мюзикл или комедия», режиссуру и сценарий, а также принес приз за женскую роль второго плана Тияне Тейлор. Именно этот фильм возглавил список оскаровских номинаций.

Среди других вероятных фаворитов премии называют драму режиссера Хлои Чжаопо «Гамнет» по роману Мэгги О’Фаррелл, где высоко оцениваются актерские работы Джесси Бакли и Пола Мескала, политический триллер «Секретный агент» Клебера Мендонса Фильо, а также фильм «Сентиментальная ценность», за который Стеллан Скарсгард уже был отмечен на «Золотом глобусе», а также стал триумфатором премии Европейской киноакадемии.

Нововведения «Оскара»

Отдельное внимание в этом году привлекает новая номинация «Лучший кастинг». В киноакадемии подчеркивают, что подбор актеров и актрис играет ключевую роль в успехе фильма, и ожидается, что в этой категории будут представлены многие претенденты на «Лучший фильм».

Еще одной особенностью нынешнего сезона стало ужесточение правил голосования. Члены киноакадемии должны подтвердить, что действительно посмотрели фильмы, за которые отдают свои голоса. По мнению организаторов, это должно сделать процесс более прозрачным.